Испанская команда завоевала трофей Кубка регионов УЕФА

Испанская команда региона Галисия завоевала трофей Кубка регионов УЕФА.

В финальном матче Галисия обыграла со счетом 3:1 команду сербской столицы Белград.

Кубок регионов УЕФА – европейский футбольный кубковый турнир для аматоров, проводимый под эгидой УЕФА.

Украинские аматорские команды дважды были бронзовыми призерами Кубка регионов (Киевская область в 1999 году и Каховка в 2005 году).

В турнире 2022/23 Украину должна была представлять команда Ивано-Франковской области, однако она отказалась от участия.

Кубок регионов УЕФА 2023

Финал, 17 июня

Галисия (Испания) – Белград (Сербия) – 3:1

Голы: Риаль, 9, Рей, 41 (пен), И.Мартинес, 74 – Коларевич, 57

Группа A

Группа B

🇪🇸 🆚 🇷🇸 LIVE: Galicia meet Belgrade in the UEFA Regions' Cup final!



⚽ Two amateur teams go for glory as the 2023 tournament reaches its conclusion after a four-year hiatus.



Follow the action: ⬇️ — UEFA (@UEFA) June 17, 2023

Galicia run out 3-1 winners against Belgrade in the final, thanks to goals from Félix Rial, Álex Rey and Iñaki Martínez. pic.twitter.com/VqK721Bkbv — UEFA (@UEFA) June 17, 2023