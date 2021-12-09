Украина узнала соперников в Кубке регионов УЕФА 2022/23

Матчи предварительного раунда будут сыграны с 1 мая по 31 июля 2022 года

  • 09.12.2021 07:35
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Украина узнала соперников в Кубке регионов УЕФА 2022/23
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Во время жеребьевки, состоявшейся в Ньоне, участников предварительного и промежуточного раундов Кубка регионов УЕФА 2022/23 разбили на группы.

Участие в турнире примут 36 европейских национальных ассоциаций. Мальта и Сан-Марино будут представлены любительскими сборными, а остальные ассоциации выставят команды, которые пройдут квалификацию на национальном уровне. Представители 31 ассоциации с лучшими коэффициентами в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу с промежуточного раунда, остальные 5 команд поспорят за вакантную путевку в предыдущем раунде.

Матчи предварительного раунда будут сыграны с 1 мая по 31 июля 2022 года. Сроки промежуточного раунда: 15 августа – 9 декабря 2022 года. 8 победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня 2023 года.

Украина, находившаяся во второй корзине перед жеребьевкой, в промежуточном раунде встретится с представителями Хорватии, Сербии и Мальты.

Кубок регионов УЕФА 2022/23

Предыдущий раунд

  • Группа 1: Грузия, Казахстан, Эстония
  • Группа 2: Беларусь, Азербайджан

5 команд сразятся на поле одного из участников. Победители обеих групп сыграют в финале за место в промежуточном раунде.

Промежуточный раунд

  • Группа 1: Россия, Босния и Герцеговина, Израиль, Шотландия
  • Группа 2: Польша, Словакия, Латвия, Молдова
  • Группа 3: Турция, Португалия, Финляндия, победитель предварительного раунда
  • Группа 4: Чехия, Северная Ирландия, Уэльс, Швеция
  • Группа 5: Германия, Италия, Англия, Северная Македония
  • Группа 6: Ирландия, Болгария, Румыния, Сан-Марино
  • Группа 7: Испания, Венгрия, Швейцария, Словения
  • Группа 8: Хорватия, Украина, Сербия, Мальта

Победители 8 групп промежуточного раунда получат путевки в финальный турнир. Хозяева мини-турниров будут определены позже.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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