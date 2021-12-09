Украина узнала соперников в Кубке регионов УЕФА 2022/23

Во время жеребьевки, состоявшейся в Ньоне, участников предварительного и промежуточного раундов Кубка регионов УЕФА 2022/23 разбили на группы.

Участие в турнире примут 36 европейских национальных ассоциаций. Мальта и Сан-Марино будут представлены любительскими сборными, а остальные ассоциации выставят команды, которые пройдут квалификацию на национальном уровне. Представители 31 ассоциации с лучшими коэффициентами в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу с промежуточного раунда, остальные 5 команд поспорят за вакантную путевку в предыдущем раунде.

Матчи предварительного раунда будут сыграны с 1 мая по 31 июля 2022 года. Сроки промежуточного раунда: 15 августа – 9 декабря 2022 года. 8 победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня 2023 года.

Украина, находившаяся во второй корзине перед жеребьевкой, в промежуточном раунде встретится с представителями Хорватии, Сербии и Мальты.

Кубок регионов УЕФА 2022/23

Предыдущий раунд

Группа 1: Грузия, Казахстан, Эстония

Группа 2: Беларусь, Азербайджан

5 команд сразятся на поле одного из участников. Победители обеих групп сыграют в финале за место в промежуточном раунде.

Промежуточный раунд

Группа 1: Россия, Босния и Герцеговина, Израиль, Шотландия

Группа 2: Польша, Словакия, Латвия, Молдова

Группа 3: Турция, Португалия, Финляндия, победитель предварительного раунда

Группа 4: Чехия, Северная Ирландия, Уэльс, Швеция

Группа 5: Германия, Италия, Англия, Северная Македония

Группа 6: Ирландия, Болгария, Румыния, Сан-Марино

Группа 7: Испания, Венгрия, Швейцария, Словения

Группа 8: Хорватия, Украина, Сербия, Мальта

Победители 8 групп промежуточного раунда получат путевки в финальный турнир. Хозяева мини-турниров будут определены позже.