Украина узнала соперников в Кубке регионов УЕФА 2022/23

Во время жеребьевки, состоявшейся в Ньоне, участников предварительного и промежуточного раундов Кубка регионов УЕФА 2022/23 разбили на группы.
Участие в турнире примут 36 европейских национальных ассоциаций. Мальта и Сан-Марино будут представлены любительскими сборными, а остальные ассоциации выставят команды, которые пройдут квалификацию на национальном уровне. Представители 31 ассоциации с лучшими коэффициентами в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу с промежуточного раунда, остальные 5 команд поспорят за вакантную путевку в предыдущем раунде.
Матчи предварительного раунда будут сыграны с 1 мая по 31 июля 2022 года. Сроки промежуточного раунда: 15 августа – 9 декабря 2022 года. 8 победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня 2023 года.
Украина, находившаяся во второй корзине перед жеребьевкой, в промежуточном раунде встретится с представителями Хорватии, Сербии и Мальты.
Кубок регионов УЕФА 2022/23
Предыдущий раунд
- Группа 1: Грузия, Казахстан, Эстония
- Группа 2: Беларусь, Азербайджан
5 команд сразятся на поле одного из участников. Победители обеих групп сыграют в финале за место в промежуточном раунде.
Промежуточный раунд
- Группа 1: Россия, Босния и Герцеговина, Израиль, Шотландия
- Группа 2: Польша, Словакия, Латвия, Молдова
- Группа 3: Турция, Португалия, Финляндия, победитель предварительного раунда
- Группа 4: Чехия, Северная Ирландия, Уэльс, Швеция
- Группа 5: Германия, Италия, Англия, Северная Македония
- Группа 6: Ирландия, Болгария, Румыния, Сан-Марино
- Группа 7: Испания, Венгрия, Швейцария, Словения
- Группа 8: Хорватия, Украина, Сербия, Мальта
Победители 8 групп промежуточного раунда получат путевки в финальный турнир. Хозяева мини-турниров будут определены позже.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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