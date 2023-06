38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба

38-летний бывший полузащитник «Динамо» Жерсон Маграо перешел в клуб бразильской Серии С «Ботафого Параиба».

О сроках трудового соглашения ветерана и подробностях сделки информация не раскрывается.

NOVO REFORÇO DO BELO 🔥



Gerson Magrão é o novo contratado do Botafogo! O meia chega ao Xerife do Nordeste para ser mais uma peça importante no meio de campo do Belo! #MaiorDaParaíba #SérieC pic.twitter.com/4jaCnqEfdd