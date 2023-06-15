38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба
Жерсон Маграо чувствует силы для того, чтобы продолжать выступления
38-летний бывший полузащитник «Динамо» Жерсон Маграо перешел в клуб бразильской Серии С «Ботафого Параиба».
О сроках трудового соглашения ветерана и подробностях сделки информация не раскрывается.
NOVO REFORÇO DO BELO 🔥— Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) June 15, 2023
Gerson Magrão é o novo contratado do Botafogo! O meia chega ao Xerife do Nordeste para ser mais uma peça importante no meio de campo do Belo! #MaiorDaParaíba #SérieC pic.twitter.com/4jaCnqEfdd
До этого Маграо выступал в Серии D за «Ферровиарию».
За «Динамо» Жерсон Маграо играл с 2009 по 2012 годы. Всего провел в стане «бело-синих» 37 матчей (4 гола, 6 ассистов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий прокомментировал высказывания Светланы Вирт
Украинец коротко рассказал о периоде в «уфе»