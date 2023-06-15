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  4. 38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба
Бразилия
15 июня 2023, 20:26 | Обновлено 15 июня 2023, 20:30
1215
0

38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба

Жерсон Маграо чувствует силы для того, чтобы продолжать выступления

15 июня 2023, 20:26 | Обновлено 15 июня 2023, 20:30
1215
0
38 лет не повод заканчивать. Экс-хав Динамо стал игроком Ботафого Параиба
ФК Ботафого Параиба. Жерсон Маграо

38-летний бывший полузащитник «Динамо» Жерсон Маграо перешел в клуб бразильской Серии С «Ботафого Параиба».

О сроках трудового соглашения ветерана и подробностях сделки информация не раскрывается.

До этого Маграо выступал в Серии D за «Ферровиарию».

За «Динамо» Жерсон Маграо играл с 2009 по 2012 годы. Всего провел в стане «бело-синих» 37 матчей (4 гола, 6 ассистов).

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Жерсон Маграо Ботафого Параиба трансферы Ферровиария чемпионат Бразилии по футболу Динамо Киев
Источник Sport.ua
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