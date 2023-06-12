Клуб с украинцем Ярмолюком совершил рекордное в истории подписание
«Брентфорд» пополнился новым исполнителем
Английский клуб «Брентфорд» совершил рекордный в своей истории трансфер, подписав немца Кевина Шаве, права на которого до этого принадлежали «Фрайбургу».
21-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с «Брентфордом», цвета которого, как известно, будет защищать украинец Егор Ярмолюк. Сумма трансфера немца составила 25,52 млн евро.
Шаве играл за «Брентфорд» во второй части сезона-2022/2023. Он провел за «пчел» 18 матчей, отметился одним ассистом.
В итоговой таблице Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Брентфорд» занял девятое место, набрав 59 очков в 38 играх.
✍ Kevin Schade has signed a five-year deal with Brentford and joins for a club-record undisclosed fee— Brentford FC (@BrentfordFC) June 12, 2023
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