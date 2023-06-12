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Англия
12 июня 2023, 18:03 | Обновлено 12 июня 2023, 18:18
1267
0

Клуб с украинцем Ярмолюком совершил рекордное в истории подписание

«Брентфорд» пополнился новым исполнителем

12 июня 2023, 18:03 | Обновлено 12 июня 2023, 18:18
1267
0
Клуб с украинцем Ярмолюком совершил рекордное в истории подписание
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Брентфорд» совершил рекордный в своей истории трансфер, подписав немца Кевина Шаве, права на которого до этого принадлежали «Фрайбургу».

21-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с «Брентфордом», цвета которого, как известно, будет защищать украинец Егор Ярмолюк. Сумма трансфера немца составила 25,52 млн евро.

Шаве играл за «Брентфорд» во второй части сезона-2022/2023. Он провел за «пчел» 18 матчей, отметился одним ассистом.

В итоговой таблице Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Брентфорд» занял девятое место, набрав 59 очков в 38 играх.

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Брентфорд трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кевин Шаве
Источник ФК Брентфорд
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