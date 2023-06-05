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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда
Англия
05 июня 2023, 17:26 |
1362
4

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда

Шаг вперед в карьере украинского хавбека

05 июня 2023, 17:26 |
1362
4
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

«Брентфорд» официально сообщил о том, что украинский полузащитник Егор Ярмолюк переведен в первую команду. Вместе с ним на повышение пошел Райан Тревитт.

Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» год назад за 1,6 миллиона евро. Сезон 2022/2023 19-летний украинец провел во второй команде «Брентфорда», отличившись 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.

При этом Ярмолюк уже успел дебютировать за первую команду «Брентфорда». 8 ноября он вышел на замену на 18 минут в матче третьего раунда Кубка лиги против «Джиллингема» (поражение 6:7 по пенальти).

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Брентфорд Егор Ярмолюк
Источник ФК Брентфорд
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Комментарии 4
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andre_lui
Круто. Поздоровляю
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+1
Kak tak
Круто первая команда это очень круто ,а почему Ротань не может вызвать его на сборы за молодёжку ?
Или игроки с Руха или Александрии по 19 лет лучше его ?
Как так ?
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0
Remark
Это сколько теперь наших сборников с АПЛ будет? Кто-то считал?
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-1
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