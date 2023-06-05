ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда

«Брентфорд» официально сообщил о том, что украинский полузащитник Егор Ярмолюк переведен в первую команду. Вместе с ним на повышение пошел Райан Тревитт.

Ярмолюк перешел в «Брентфорд» из «Днепра-1» год назад за 1,6 миллиона евро. Сезон 2022/2023 19-летний украинец провел во второй команде «Брентфорда», отличившись 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.

При этом Ярмолюк уже успел дебютировать за первую команду «Брентфорда». 8 ноября он вышел на замену на 18 минут в матче третьего раунда Кубка лиги против «Джиллингема» (поражение 6:7 по пенальти).