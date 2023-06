Фабрицио Романо подтвердил переход Месси в Интер Майами

Один из самых авторитетных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо подтвердил информацию о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами»:

«Срочно: Лионель Месси переходит в «Интер Майами». Решение принято, и оно будет объявлено Лионелем в ближайшие часы.

Месси будет играть в МЛС в следующем сезоне. Больше никаких шансов для «Барселоны», несмотря на то, что они пытались», – написал Романо.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk