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Другие новости
07 июня 2023, 16:39 |
1590
2

Журналист: Месси переходит в Интер Майами

Аргентинец определился насчет нового клуба

07 июня 2023, 16:39 |
1590
2
Журналист: Месси переходит в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает каталонский журналист Гильем Балаге.

Подробности контракта Месси с «Интер Майами» не сообщаются. Ранее американский клуб назывался в СМИ как один из трех наиболее вероятных вариантом продолжения карьеры Месси, наряду с «Аль-Хилялем» и «Барселоной».

Для самого Месси приоритетом было возвращение в «Барселону», но, похоже, каталонцы не могут себе позволить подписание 35-летнего аргентинца.

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Лионель Месси Интер Майами
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Gargantua
там они не вылетают как в НБА и НХЛ?
а то Интер там явный аутсайдер
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Умник
Кривцов уговорил. Или спел ему.
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