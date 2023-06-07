Журналист: Месси переходит в Интер Майами

Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает каталонский журналист Гильем Балаге.

Подробности контракта Месси с «Интер Майами» не сообщаются. Ранее американский клуб назывался в СМИ как один из трех наиболее вероятных вариантом продолжения карьеры Месси, наряду с «Аль-Хилялем» и «Барселоной».

Для самого Месси приоритетом было возвращение в «Барселону», но, похоже, каталонцы не могут себе позволить подписание 35-летнего аргентинца.