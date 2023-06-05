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  4. Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Испания
05 июня 2023, 17:47 |
305
0

Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»

Хорхе Месси – о будущем своего сына

05 июня 2023, 17:47 |
305
0
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сегодня отец Лионеля Месси Хорхе был замечен в одном из ресторанов Барселоны с президентом «блаугранас» Жоаном Лапортой. СМИ сообщают о том, что Ла Лига дала разрешение «Барселоне» на возможное подписание 35-летнего аргентинца.

Хорхе Месси прокомментировал ситуацию:

«Лео хочет вернуться в «Барселону», и я хотел бы, чтобы он вернулся в «Барселону». Я могу сказать, что мы уверены: переход в «Барсу» – несомненный вариант. Но вы вскоре узнаете о будущем».

Ранее Месси получил предложение от «Интер Майами».

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Лионель Месси Хорхе Месси Барселона
Источник Фабрицио Романо
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