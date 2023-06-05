Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
Хорхе Месси – о будущем своего сына
Сегодня отец Лионеля Месси Хорхе был замечен в одном из ресторанов Барселоны с президентом «блаугранас» Жоаном Лапортой. СМИ сообщают о том, что Ла Лига дала разрешение «Барселоне» на возможное подписание 35-летнего аргентинца.
Хорхе Месси прокомментировал ситуацию:
«Лео хочет вернуться в «Барселону», и я хотел бы, чтобы он вернулся в «Барселону». Я могу сказать, что мы уверены: переход в «Барсу» – несомненный вариант. Но вы вскоре узнаете о будущем».
Ранее Месси получил предложение от «Интер Майами».
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