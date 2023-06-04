Аргентинский нападающий Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами».

Сообщается, что контракт рассчитан минимум на три сезона с высокой зарплатой, но явно не приближающейся к 400 миллионам долларов в год, которые предлагает саудовский «Аль Хиляль».

«Интер Майами» и «Аль Хиляль» пока что единственные клубы, которые сделали официальное предложение Месси.

Существует также вариант возвращения в «Барселону». Месси ясно выразил свое желание вернуться, но клубу необходимо удовлетворить некоторые финансовые требования, которые в настоящее время не позволяют подписать с ним контракт.

«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS.

Ранее сообщалось, что Месси покинул «ПСЖ».