Месси получил официальное предложение от Интер Майами
Клуб MLS хочет подписать звезду мирового футбола
Аргентинский нападающий Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами».
Сообщается, что контракт рассчитан минимум на три сезона с высокой зарплатой, но явно не приближающейся к 400 миллионам долларов в год, которые предлагает саудовский «Аль Хиляль».
«Интер Майами» и «Аль Хиляль» пока что единственные клубы, которые сделали официальное предложение Месси.
Существует также вариант возвращения в «Барселону». Месси ясно выразил свое желание вернуться, но клубу необходимо удовлетворить некоторые финансовые требования, которые в настоящее время не позволяют подписать с ним контракт.
«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS.
Ранее сообщалось, что Месси покинул «ПСЖ».
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