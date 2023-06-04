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Франция
04 июня 2023, 11:59 | Обновлено 04 июня 2023, 12:09
1138
2

Месси получил официальное предложение от Интер Майами

Клуб MLS хочет подписать звезду мирового футбола

04 июня 2023, 11:59 | Обновлено 04 июня 2023, 12:09
1138
2
Месси получил официальное предложение от Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил официальное предложение от «Интер Майами».

Сообщается, что контракт рассчитан минимум на три сезона с высокой зарплатой, но явно не приближающейся к 400 миллионам долларов в год, которые предлагает саудовский «Аль Хиляль».

«Интер Майами» и «Аль Хиляль» пока что единственные клубы, которые сделали официальное предложение Месси.

Существует также вариант возвращения в «Барселону». Месси ясно выразил свое желание вернуться, но клубу необходимо удовлетворить некоторые финансовые требования, которые в настоящее время не позволяют подписать с ним контракт.

«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице MLS.

Ранее сообщалось, что Месси покинул «ПСЖ».

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Лионель Месси Интер Майами ПСЖ Major League Soccer (MLS) трансферы
Источник Marca
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Комментарии 2
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Serhii P.
"Аль-Хіляль" і так зрозуміло. Мессі дуже жадібний.
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0
Сергей Долина
Мессі, найкращий в історії, йому уже не потрібно нікому нічого доводити. Більшість на його місці, вибрали б Аравію, приклад Роналду. Але не виключено, що може перейти і в  Барселону.
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