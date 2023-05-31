500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилалем
Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени
Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти.
По информации источника, 35-летний аргентинец уже согласовал условия личного контракта, который он подпишет по завершению сезона в Лиге 1. Зарплата Месси в «Аль-Хилале» будет составлять 500 миллионов евро в год.
Также стороны согласовали размер агентских комиссионных для отца 35-летнего игрока Хорхе Месси.
В сезоне-2022/2023 Месси в форме парижского «ПСЖ» во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.
Ранее сообщалось, что у Месси есть предложение из АПЛ.
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