500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилалем

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти.

По информации источника, 35-летний аргентинец уже согласовал условия личного контракта, который он подпишет по завершению сезона в Лиге 1. Зарплата Месси в «Аль-Хилале» будет составлять 500 миллионов евро в год.

Также стороны согласовали размер агентских комиссионных для отца 35-летнего игрока Хорхе Месси.

В сезоне-2022/2023 Месси в форме парижского «ПСЖ» во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что у Месси есть предложение из АПЛ.