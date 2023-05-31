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  4. 500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилалем
Франция
31 мая 2023, 10:12 |
2582
11

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилалем

Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени

31 мая 2023, 10:12 |
2582
11
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к переходу в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти.

По информации источника, 35-летний аргентинец уже согласовал условия личного контракта, который он подпишет по завершению сезона в Лиге 1. Зарплата Месси в «Аль-Хилале» будет составлять 500 миллионов евро в год.

Также стороны согласовали размер агентских комиссионных для отца 35-летнего игрока Хорхе Месси.

В сезоне-2022/2023 Месси в форме парижского «ПСЖ» во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что у Месси есть предложение из АПЛ.

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трансферы Лионель Месси Аль-Хиляль ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Лиги 1
Источник Twitter
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Комментарии 11
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box2box
Футбольний світ зійшов з розуму...
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+1
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Serhii P.
Раніше писав неодноразово, що гном від таких грошей не відмовиться.
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+1
maverik
Норм так на пенсию прибавочка)))
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+1
Милан Милан
Каждую минуту в мире от голода умирает 11 человек. Вдумайтесь в эту цифру.
А мы думаем, что Голодные игры это фантастика. 21 век на дворе. Неужели же у нас на планете все устроена как нужно? 
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0
Игорь Нестеренко
Нічого особливого, вийде на пенсію, то общіпають як останнього лоха (або гусака по Гетманцеву😀)! Нікуди він не подінеться, Пелє, Кройф або Роналдіньо не дадуть збрехати
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0
bossi
Может    аргентинской   бедноте  что  то   перепадет..  Пабло   Эскобар    все  таки   делился   с  колумбийской.....
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0
Gargantua
безумие
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0
Олег Мандрівник
Херассе
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0
Милан Милан
Про агентскую комиссию вообще смешно, с такой то зарплатой Лени))))) мог бы папочке уже как то пять лямчиков и отстегнуть со своих 500)))))
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0
Henriklarsson11
у батька Мессі найшикрніша робота. покупці самі виходять на тебе.  ти, тіпа, домовляєшся про контракт, який і без тебе пройшов би так само. тадам! на рахунку декілька десятків мільонів євро
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0
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