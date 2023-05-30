Франция30 мая 2023, 18:45 |
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8
У Месси есть предложение из АПЛ
Будущее аргентинца по-прежнему под вопросом
30 мая 2023, 18:45 |
1314
8
Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии. По информации аргентинских СМИ, у него на руках есть предложение от одного из клубов АПЛ, который выступает в еврокубках.
Также у Месси есть предложение от «Интера» Майами и от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне на счету Месси 21 гол и 20 ассистов в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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Комментарии 8
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Яке АПЛ, ви про що? Там складно, велика частота матчів, багато конкурентних команд, потрібно викладатись на всі 100%. Стверджував і продовжую стверджувати, що за 1,2 млрд доларів поїде на 2 роки в Саудівську Аравію з вірогідністю 99,99999% (навіть за 500 млн поїхав би)
Челсі. Там пів команди розженуть влітку
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Ньюкасл
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