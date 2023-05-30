У Месси есть предложение из АПЛ

Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии. По информации аргентинских СМИ, у него на руках есть предложение от одного из клубов АПЛ, который выступает в еврокубках.

Также у Месси есть предложение от «Интера» Майами и от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Месси 21 гол и 20 ассистов в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.