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Франция
30 мая 2023, 18:45 |
1314
8

У Месси есть предложение из АПЛ

Будущее аргентинца по-прежнему под вопросом

30 мая 2023, 18:45 |
1314
8
У Месси есть предложение из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии. По информации аргентинских СМИ, у него на руках есть предложение от одного из клубов АПЛ, который выступает в еврокубках.

Также у Месси есть предложение от «Интера» Майами и от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Месси 21 гол и 20 ассистов в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Лионель Месси Английская Премьер-лига
Источник Ole
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Комментарии 8
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Serhii P.
Яке АПЛ, ви про що? Там складно, велика частота матчів, багато конкурентних команд, потрібно викладатись на всі 100%. Стверджував і продовжую стверджувати, що за 1,2 млрд доларів поїде на 2 роки в Саудівську Аравію з вірогідністю 99,99999% (навіть за 500 млн поїхав би)
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-1
BestOf
Челсі. Там пів команди розженуть влітку 
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-1
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AK..228
Ньюкасл
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-1
Алекс днепр
Брайтон 
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-3
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