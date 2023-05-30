Аль-Хиляль предлагает Месси контракт на 1,2 млрд евро

Клуб «Аль-Хилаль» предлагает аргентинскому нападающему Лионелю Месси заработать 1,2 миллиарда евро по контракту, который будет рассчитан за два года.

Сообщается, что отец футболиста, который занимается его контрактными вопросами, предложение якобы уже принял. 35-летний Месси также склоняется к варианту продолжения карьеры в клубе из Саудовской Аравии.

Впрочем, есть сведения, что Лионель по-прежнему все еще ждет улучшенное предложение от испанской «Барселоны».

В сезоне-2022/2023 Месси в форме парижского «ПСЖ» во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.