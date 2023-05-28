Лучше Роналду. Месси стал рекордсменом по голам в топ-5 еврочемпионатов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга» (1:1), цвета которого защищает украинец Эдуард Соболь, стал автором гола.

Это позволило аргентинцу побить рекорд португальца Криштиану Роналду по голам в пяти ведущих европейских чемпионатов.

За 17 сезонов в «Барселоне» Месси забил 474 голов в чемпионате Испании. До игры со «Страсбургом» во французской Лиге 1 в рядах «ПСЖ» Лионель забил 21 гол. Таким образом, он до последнего делил лидирующую позицию с Роналду, имея 495 голов.

Ранее сообщалось, что Месси настиг Дани Алвеса по количеству трофеев, завоеванных в карьере.