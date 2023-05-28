Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше Роналду. Месси стал рекордсменом по голам в топ-5 еврочемпионатов
Франция
28 мая 2023, 12:03 | Обновлено 28 мая 2023, 12:14
585
0

Лучше Роналду. Месси стал рекордсменом по голам в топ-5 еврочемпионатов

Аргентинец превзошел достижение португальского нападающего

28 мая 2023, 12:03 | Обновлено 28 мая 2023, 12:14
585
0
Лучше Роналду. Месси стал рекордсменом по голам в топ-5 еврочемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга» (1:1), цвета которого защищает украинец Эдуард Соболь, стал автором гола.

Это позволило аргентинцу побить рекорд португальца Криштиану Роналду по голам в пяти ведущих европейских чемпионатов.

За 17 сезонов в «Барселоне» Месси забил 474 голов в чемпионате Испании. До игры со «Страсбургом» во французской Лиге 1 в рядах «ПСЖ» Лионель забил 21 гол. Таким образом, он до последнего делил лидирующую позицию с Роналду, имея 495 голов.

Ранее сообщалось, что Месси настиг Дани Алвеса по количеству трофеев, завоеванных в карьере.

По теме:
Малиновский не помог Марселю не опозориться с Брестом
Месси настиг рекордсмена Алвеса по количеству трофеев в карьере
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Лионель Месси Криштиану Роналду ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 27 мая 2023, 22:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера

Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ

НБА. Бостон сравнял счет в серии с Майами
Баскетбол | 28 мая 2023, 08:34 1
НБА. Бостон сравнял счет в серии с Майами
НБА. Бостон сравнял счет в серии с Майами

Судьба путевки в финал плей-офф решится в седьмом матче

Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Футбол | 27.05.2023, 19:52
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
Футбол | 27.05.2023, 20:40
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
Чемпионат Португалии. Бенфика выиграла титул
Футбол | 28.05.2023, 02:31
Чемпионат Португалии. Бенфика выиграла титул
Чемпионат Португалии. Бенфика выиграла титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 89
Футбол
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
26.05.2023, 16:05 2
Бокс
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 15
Футбол
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
26.05.2023, 17:11 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности