Месси настиг рекордсмена Алвеса по количеству трофеев в карьере

Нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси во второй раз стал чемпионом Франции в составе команды.

Тем самым, он завоевал 43-й трофей в своей профессиональной карьере.

35-летний Лионель Месси сравнялся с рекордным показателем бразильца Дани Алвеса, с которым ранее он выступал за «Барселону».

Аргентинец имеет в послужном списке 10 титулов чемпионата Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, 8 – Суперкубков Испании, 7 – Кубков Испании, три трофея клубных чемпионатов мира и три Суперкубка Европы на клубном уровне.

Со сборной Аргентины Лионель Месси выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, Копа Америка, Олимпиаду и Финалиссиму.