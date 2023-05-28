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  4. Месси настиг рекордсмена Алвеса по количеству трофеев в карьере
Франция
28 мая 2023, 10:09 |
688
0

Месси настиг рекордсмена Алвеса по количеству трофеев в карьере

У обоих – по 43 приза

28 мая 2023, 10:09 |
688
0
Месси настиг рекордсмена Алвеса по количеству трофеев в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси во второй раз стал чемпионом Франции в составе команды.

Тем самым, он завоевал 43-й трофей в своей профессиональной карьере.

35-летний Лионель Месси сравнялся с рекордным показателем бразильца Дани Алвеса, с которым ранее он выступал за «Барселону».

Аргентинец имеет в послужном списке 10 титулов чемпионата Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, 8 – Суперкубков Испании, 7 – Кубков Испании, три трофея клубных чемпионатов мира и три Суперкубка Европы на клубном уровне.

Со сборной Аргентины Лионель Месси выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, Копа Америка, Олимпиаду и Финалиссиму.

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Лионель Месси Дани Алвес ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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