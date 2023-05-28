С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Во Франции состоялся предпоследний тур чемпионата
В субботу прошли матчи 37 тура чемпионата Франции. ПСЖ, сыгравший вничью со «Страсбургом», досрочно стал чемпионом своей страны. Это стал 11-й подобный титул для парижского клуба, являющийся рекордным показателем для Франции.
Чемпионат Франции 37 тур.
Анже – Труа – 2:1
Голы: Абделли, 38, Рао-Лисоа, 90 – Шавалерин, 13
Клермон – Лорьян – 2:0
Голы: Хауи, 44, Кауфриз, 74
Нереализованный пенальти: Коне, 41 (Лорьян)
Ланс – Аяччо – 3:0
Голы: Мачадо, 16, Томассон, 22, Опенда, 34 (пен)
Лилль – Нант – 2:1
Голы: Дэвид, 48 (пен), 88 (пен) – Мерлен, 17
Нереализованный пенальти: Дэвид, 82 (Лилль)
Лион – Реймс – 3:0
Голы: Агбаду, 2 (авт), Ляказетт, 9, Какере, 82
Удаление: Агбаду, 54 (Реймс)
Марсель – Брест – 1:2
Голы: Мбемба, 75 – Маньетти, 57, Камара, 81
Монпелье – Ницца – 2:3
Голы: Саванье, 7, 17 (пен) – Баркли, 53, Лаборд, 67, 79
Ренн – Монако – 2:0
Голы: Майер, 52, Гуири, 73
Страсбург – ПСЖ – 1:1
Голы: Гамейро, 79 – Месси, 59
Тулуза – Осер – 1:1
Голы: Абухлаль, 44 – Равелосон, 23
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