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Франция
28 мая 2023, 01:35 | Обновлено 28 мая 2023, 01:37
203
0

С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции

Во Франции состоялся предпоследний тур чемпионата

28 мая 2023, 01:35 | Обновлено 28 мая 2023, 01:37
203
0
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу прошли матчи 37 тура чемпионата Франции. ПСЖ, сыгравший вничью со «Страсбургом», досрочно стал чемпионом своей страны. Это стал 11-й подобный титул для парижского клуба, являющийся рекордным показателем для Франции.

Чемпионат Франции 37 тур.

Анже – Труа – 2:1
Голы: Абделли, 38, Рао-Лисоа, 90 – Шавалерин, 13

Клермон – Лорьян – 2:0
Голы: Хауи, 44, Кауфриз, 74
Нереализованный пенальти: Коне, 41 (Лорьян)

Ланс – Аяччо – 3:0
Голы: Мачадо, 16, Томассон, 22, Опенда, 34 (пен)

Лилль – Нант – 2:1
Голы: Дэвид, 48 (пен), 88 (пен) – Мерлен, 17
Нереализованный пенальти: Дэвид, 82 (Лилль)

Лион – Реймс – 3:0
Голы: Агбаду, 2 (авт), Ляказетт, 9, Какере, 82
Удаление: Агбаду, 54 (Реймс)

Марсель – Брест – 1:2
Голы: Мбемба, 75 – Маньетти, 57, Камара, 81

Монпелье – Ницца – 2:3
Голы: Саванье, 7, 17 (пен) – Баркли, 53, Лаборд, 67, 79

Ренн – Монако – 2:0
Голы: Майер, 52, Гуири, 73

Страсбург – ПСЖ – 1:1
Голы: Гамейро, 79 – Месси, 59

Тулуза – Осер – 1:1
Голы: Абухлаль, 44 – Равелосон, 23

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Источник Sport.ua
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