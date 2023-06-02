Германия – Франция. Финал Евро-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 2 июня в 21:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ до 17 лет
Сборные Германии и Франции сыграют в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В полуфиналах немцы победили поляков (5:3), а французы справились с испанцами (3:1).
Смотрите 2 июня в 21:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ до 17 лет. Игра пройдет в Будапеште.
Германия – Франция. Финал Евро-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча проводится на Суспільне Спорт и на региональных каналах Суспільне.
And then there were 2️⃣ #U17EURO https://t.co/eXpDYZTSsh— #U17EURO (@UEFAUnder21) May 31, 2023
The #U17EURO final is LIVE now on https://t.co/1CouDauiC7!— #U17EURO (@UEFAUnder21) June 2, 2023
Tune in from select territories to follow all the action
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