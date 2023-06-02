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02 июня 2023, 21:00 | Обновлено 02 июня 2023, 21:14
373
0

Германия – Франция. Финал Евро-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 июня в 21:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ до 17 лет

02 июня 2023, 21:00 | Обновлено 02 июня 2023, 21:14
373
0
Германия – Франция. Финал Евро-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Германии и Франции сыграют в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфиналах немцы победили поляков (5:3), а французы справились с испанцами (3:1).

Смотрите 2 июня в 21:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ до 17 лет. Игра пройдет в Будапеште.

Германия – Франция. Финал Евро-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча проводится на Суспільне Спорт и на региональных каналах Суспільне.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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