Сборные Германии и Франции сыграют в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

В полуфиналах немцы победили поляков (5:3), а французы справились с испанцами (3:1).

Смотрите 2 июня в 21:00 видеотрансляцию финального матча ЧЕ до 17 лет. Игра пройдет в Будапеште.

Германия – Франция. Финал Евро-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча проводится на Суспільне Спорт и на региональных каналах Суспільне.

And then there were 2️⃣ #U17EURO https://t.co/eXpDYZTSsh

The #U17EURO final is LIVE now on https://t.co/1CouDauiC7!



Tune in from select territories to follow all the action