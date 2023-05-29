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Англия
29 мая 2023, 04:19 | Обновлено 29 мая 2023, 04:20
437
2

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала, который играет за Саутгемптон, покинет святых

Контракт Тео Уолкотта с клубом истекает в конце июня

29 мая 2023, 04:19 | Обновлено 29 мая 2023, 04:20
437
2
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала, который играет за Саутгемптон, покинет святых
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Уолкотт

32-летний английский полузащитник Тео Уолкотт объявил об уходе из английского «Саутгемптона».

Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года. Нового соглашение с командой не будет.

«Это было мое последнее появление в футболке «Саутгемптона». Я просто хотел сказать огромное спасибо всем. Это фантастический клуб с невероятными людьми.

Я очень разочарован тем, что мы не смогли остаться в Премьер-лиге в этом сезоне, но я уверен, что клуб скоро вернется туда снова.

Спасибо всем вам за вашу поддержку во время моего дебюта в возрасте 16 лет. Хочу пожелать команде и болельщикам успехов в будущем.

Моя цель – продолжать играть, и я с нетерпением жду следующего испытания…».

Уолкотт является воспитанником «святых», однако свои лучшие годі карьеры провел в лондонском «Арсенале» с 2006 по 2018 год.

В сезоне АПЛ 2022/23 Тео провел 22 матча за «Саутгемптон» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами».

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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luceorius
 У свої кращі роки в Арсеналі Тео був найшвидшим в усій АПЛ, йому дуже довіряв Арсен Венгер, але постійні травми, на жаль, не дозволили йому проявити себе сповна.
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Mr Voevudskiy
Добротный игрок, которого увы, всю карьеру кошмарили травмы(
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