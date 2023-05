ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала, который играет за Саутгемптон, покинет святых

32-летний английский полузащитник Тео Уолкотт объявил об уходе из английского «Саутгемптона».

Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года. Нового соглашение с командой не будет.

«Это было мое последнее появление в футболке «Саутгемптона». Я просто хотел сказать огромное спасибо всем. Это фантастический клуб с невероятными людьми.

Я очень разочарован тем, что мы не смогли остаться в Премьер-лиге в этом сезоне, но я уверен, что клуб скоро вернется туда снова.

Спасибо всем вам за вашу поддержку во время моего дебюта в возрасте 16 лет. Хочу пожелать команде и болельщикам успехов в будущем.

Моя цель – продолжать играть, и я с нетерпением жду следующего испытания…».

Уолкотт является воспитанником «святых», однако свои лучшие годі карьеры провел в лондонском «Арсенале» с 2006 по 2018 год.

В сезоне АПЛ 2022/23 Тео провел 22 матча за «Саутгемптон» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами».

