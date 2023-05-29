Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4. 2 камбека за матч, курьезный 1-й гол. Видео
Чемпионат Англии
Саутгемптон
28.05.2023 18:30 – FT 4 : 4
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 мая 2023, 02:53 |
202
0

Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4. 2 камбека за матч, курьезный 1-й гол. Видео

Смотрите видеообзор поединка 38-го тура АПЛ

29 мая 2023, 02:53 |
202
0
Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4. 2 камбека за матч, курьезный 1-й гол. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:4.

Первый мяч на 10-й минуты был забит после ошибки защитника хозяев, который неудачно отдал пас на своего партнера. В итоге Диогу Жота перехватил передачу и забил в пустые ворота.

За матч болельщики увидели сразу 2 камбека. Вначале «Ливерпуль» уверенно побеждал 2:0, однако вскоре «святые» забили 4 мяча подряд. Но «красные» все-таки смогли отыграться, поразив ворота соперников на 72 и 73-й минутах.

АПЛ. 29-й тур, 28 мая

Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4

Голы: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 – Жота, 10, 72, Фирмино, 14, Гакпо, 73

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Камал Сулемана (Саутгемптон).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Камал Сулемана (Саутгемптон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
По теме:
Брентфорд – Ман Сити – 1:0. Double over the Champions. Видео гола и обзор
Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
Эвертон – Борнмут – 1:0. Забарный предоставил прописку для Миколенко. Видео
Диогу Жота Джеймс Уорд-Прауз Камалдин Сулемана Роберто Фирмино Коди Гакпо Ливерпуль Саутгемптон Саутгемптон - Ливерпуль видео голов и обзор Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Футбол | 28 мая 2023, 18:32 8
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»

Команда проиграла чемпионскую битву

ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»
Футбол | 28 мая 2023, 21:00 15
ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»

Наставник «Шахтера» поделился впечатлениями от завоевания чемпионства УПЛ

Провал или успех? Динамо впервые в истории сыграет в Лиги конференций
Футбол | 29.05.2023, 02:18
Провал или успех? Динамо впервые в истории сыграет в Лиги конференций
Провал или успех? Динамо впервые в истории сыграет в Лиги конференций
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Футбол | 28.05.2023, 16:57
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 43
Футбол
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 45
Теннис
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 17
Теннис
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
27.05.2023, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности