Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4. 2 камбека за матч, курьезный 1-й гол. Видео
Смотрите видеообзор поединка 38-го тура АПЛ
В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:4.
Первый мяч на 10-й минуты был забит после ошибки защитника хозяев, который неудачно отдал пас на своего партнера. В итоге Диогу Жота перехватил передачу и забил в пустые ворота.
За матч болельщики увидели сразу 2 камбека. Вначале «Ливерпуль» уверенно побеждал 2:0, однако вскоре «святые» забили 4 мяча подряд. Но «красные» все-таки смогли отыграться, поразив ворота соперников на 72 и 73-й минутах.
АПЛ. 29-й тур, 28 мая
Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4
Голы: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 – Жота, 10, 72, Фирмино, 14, Гакпо, 73
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда проиграла чемпионскую битву
Наставник «Шахтера» поделился впечатлениями от завоевания чемпионства УПЛ