В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:4.

Первый мяч на 10-й минуты был забит после ошибки защитника хозяев, который неудачно отдал пас на своего партнера. В итоге Диогу Жота перехватил передачу и забил в пустые ворота.

За матч болельщики увидели сразу 2 камбека. Вначале «Ливерпуль» уверенно побеждал 2:0, однако вскоре «святые» забили 4 мяча подряд. Но «красные» все-таки смогли отыграться, поразив ворота соперников на 72 и 73-й минутах.

АПЛ. 29-й тур, 28 мая

Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4

Голы: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 – Жота, 10, 72, Фирмино, 14, Гакпо, 73