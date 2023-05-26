Украина. Премьер лига26 мая 2023, 21:14 | Обновлено 26 мая 2023, 21:34
1945
0
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
В результате ракетного удара рф по поликлинике в Днепре погибли 2 человека
26 мая 2023, 21:14 | Обновлено 26 мая 2023, 21:34
1945
0
«Днепр-1» отреагировал на ракетный удар российских войск по поликлинике в Днепре.
в сообщении клуба в соцсетях скаазано:«Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится».
В результате ракетного удара рф по поликлинике в Днепре погибли 2 человека и 30 ранены.
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
🇺🇦 Це не люди, це – нелюди 😡 Дніпро – тримається.— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 26, 2023
They are not humans, they are non-humans 😡 Dnipro - is strong. pic.twitter.com/MDlWZyjFaZ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 26 мая 2023, 10:00 4
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Футбол | 26 мая 2023, 11:54 43
Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковал украинского легионера «Челси»
Футбол | 26.05.2023, 15:07
Футбол | 26.05.2023, 21:01
Футбол | 25.05.2023, 23:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2023, 19:05 13
24.05.2023, 20:08 11
25.05.2023, 02:15 1
24.05.2023, 20:35 15
Хоккей
25.05.2023, 04:26 45
Футбол
25.05.2023, 19:08 12