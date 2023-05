Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»

«Днепр-1» отреагировал на ракетный удар российских войск по поликлинике в Днепре.

в сообщении клуба в соцсетях скаазано:«Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится».

В результате ракетного удара рф по поликлинике в Днепре погибли 2 человека и 30 ранены.

🇺🇦 Це не люди, це – нелюди 😡 Дніпро – тримається.



They are not humans, they are non-humans 😡 Dnipro - is strong. pic.twitter.com/MDlWZyjFaZ