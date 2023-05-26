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  4. Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 21:14 | Обновлено 26 мая 2023, 21:34
1945
0

Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»

В результате ракетного удара рф по поликлинике в Днепре погибли 2 человека

26 мая 2023, 21:14 | Обновлено 26 мая 2023, 21:34
1945
0
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Twitter

«Днепр-1» отреагировал на ракетный удар российских войск по поликлинике в Днепре.

в сообщении клуба в соцсетях скаазано:«Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится».

В результате ракетного удара рф по поликлинике в Днепре погибли 2 человека и 30 ранены.

Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»

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Источник СК Днепр-1
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