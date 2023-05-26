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WTA
26 мая 2023, 20:01 | Обновлено 26 мая 2023, 20:27
5448
12

Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

Украинка в трех сетах обыграла Клару Бюрель

26 мая 2023, 20:01 | Обновлено 26 мая 2023, 20:27
5448
12
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В 1/2 финала соревнований украинка в трех сетах обыграла Клару Бюрель (Франция, WTA 122) за 2 часа и 22 минуты.

WTA 250 Страсбург. Грунт. 1/2 финала

Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 6:4, 5:7, 3:6

Во второй партии украинка проигрывала 1:4 с брейком, однако выиграла 4 гейма подряд и вышла на подачу на сет. Сразу закрыть за собой партию не получилось, Клара сделала брейк, но затем Элина снова взяла подачу француженки и успешно подала в 12-м гейме.

Перед стартом третьей партии Свитолина получила большое психологическое преимущество. Украинка сразу повела с брейком, выиграв первый гейм, однако при счете 3:2 не смогла удержать преимущество – Бюрель взяла подачу Свитолиной. Но снова последовал обратный брейк от Элины, после которого Бюрель уже не смогла взять ни одного гейма. Итог – 6:3.

Это была вторая встреча теннисисток. Свитолина выиграла все поединки.

Элина провела 13-й матч после возвращения в теннис, одержав победу в семи. Для Свитолиной этой буде первый финал с 2021 года, когда она выиграла хардовый турнир WTA 250 в Чикаго.

В финале соревнований в Страсбурге Свитолина сыграет с Анной Блинковой. В 2020 году Элина взяла титул на этих кортах.

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Клара Бюрель Элина Свитолина WTA Страсбург
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Stanislav Matusevych
Після вчорашньої хорошої гри Еліну накрив спад, з якого вона виборсалася тільки завдяки силі духу. Скільки вже матчів у своїй кар'єрі їй вдалося перевертати на свою користь, коли мало що виходить? Ось черговий. Це добре, але хочеться ж якісного тенісу. І перемоги над черговою рашисткою у фіналі. Сил сьогодні витрачено забагато, а грати вже завтра. Коротше кажучи, сьогодні є за що порадіти, але більше все-таки приводів для роздумів.
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+15
Показать Скрыть 1 ответ
Kanarejka
Тільки но уявіть, - ще рік тому Еліна була вагітна.... Як мати 2х дітей розумію, яка титанічна праця проведена для такої форми. Жінки мене зрозуміють. 
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Галина Кулик
Почала Еліна дійсно якось пасивно та й вболівальники трохи зіграли свою роль. Цей матч нагадав мені матч за бронзу на олімпіаді Сила духу та бійцівський характер Еліни, слава Богу, нікуди не поділись. Тому дякуємо за вихід в фінал та тримаємо кулачки завтра
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+10
Andrey_1992
так тримати!!! знову україно-кацапське протистояння
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+7
Александр Ад
здавалося все,нічого не виходить ось-ось програе,но це Еліна і знов вона в фіналі Страсбурга!Молодець,хоча про грі дуже багато питань.Удачі в фіналі!
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+6
VITASS
Згадуються її вчорашні слова:
СВІТОЛІНА: «Що сталося за 4:1 у 2-му сеті? У голові стільки всього...» 
Жінка вони такі) вітання
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+4
Vova Chol
Мене більше турбує старт на РГ вже 28 травня .
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Коваленко
ОХ . ПОВІЛЬНО запрягаєм . Може тактика така.
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0
Олег Мандрівник
Неужели входит в ритм
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0
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