Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В 1/2 финала соревнований украинка в трех сетах обыграла Клару Бюрель (Франция, WTA 122) за 2 часа и 22 минуты.

WTA 250 Страсбург. Грунт. 1/2 финала

Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 6:4, 5:7, 3:6

Во второй партии украинка проигрывала 1:4 с брейком, однако выиграла 4 гейма подряд и вышла на подачу на сет. Сразу закрыть за собой партию не получилось, Клара сделала брейк, но затем Элина снова взяла подачу француженки и успешно подала в 12-м гейме.

Перед стартом третьей партии Свитолина получила большое психологическое преимущество. Украинка сразу повела с брейком, выиграв первый гейм, однако при счете 3:2 не смогла удержать преимущество – Бюрель взяла подачу Свитолиной. Но снова последовал обратный брейк от Элины, после которого Бюрель уже не смогла взять ни одного гейма. Итог – 6:3.

Это была вторая встреча теннисисток. Свитолина выиграла все поединки.

Элина провела 13-й матч после возвращения в теннис, одержав победу в семи. Для Свитолиной этой буде первый финал с 2021 года, когда она выиграла хардовый турнир WTA 250 в Чикаго.

В финале соревнований в Страсбурге Свитолина сыграет с Анной Блинковой. В 2020 году Элина взяла титул на этих кортах.

