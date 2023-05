В субботу, 20 мая (не ранее 20:00), состоится финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия), в котором украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сразится против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 47).

Ангелина Калинина

Мало кто верил, что Калинина будет играть в финале Открытого чемпионата Италии. Однако Ангелина уже здесь, настроена побеждать, не опускает руки и верит, как и миллионы украинцев, в победу на турнире.

После 4-часового марафона против Беатрис Хаддад Майи, Ангелина отдохнула 2.5 дня и вышла на полуфинальный поединок достаточно свежей против Вероники Кудерметовой. Отметим несколько интересных моментов в игре Ангелины.

Кудерметова – опытная парница, с мощной подачей и отличной игрой у сетки. Ангелина выбрала правильную тактику на игру. Во-первых, Вероника слабо играет на втором мяче, что в целом и свойственно девушкам. Именно на вторых подачах Калинина и сконцентрировалась. Калинина выиграла 58% очков на приеме второй подачи, в то время как с первой всего 33%.

Во-вторых, Вероника любит ходить к сетке и чувствует себя там уверенно. Калинина практически ни разу не возвращала мяч на сторону соперницы плоским ударом, или прямым в Веронику. Сколько раз Ангелина перекинула Кудерметову за игру? Много, причем на важных отрезках игры, когда Вероника в традиционном стиле уверенно и агрессивно бежала к сетке, чтоб быстрее закончить розыгрыш, удивить Калинину. Но умный теннис победил, так скажем, классический и наигранный. Если у Калининой была тактика на игру, то у Кудерметовой было что-то наподобие «бей-беги».

Также невозможно не заметить то самое желание играть. Калинина приехала в Рим с лузстриком из четырех матчей, в том числе и вылетом в первом раунде Мадрида, без какой-то подготовки к грунту, да еще и статус первой ракетки Украины потеряла. Теперь же у Ангелины 5 побед, дважды она обыграла теннисистку из топ-20, добыла самую рейтинговую победу в карьере, обыграла полуфиналистку Ролан Гаррос 2022, чемпионку АО 2020 и финалистку РГ того же года, ну и Блинкову. Сейчас она находится на 25-й позиции в Live-рейтинге WTA, обновила личный рекорд и при условии завоевания титула в Риме дебютирует в топ-20. Наверное, Калинина впервые в 26 лет почувствовала, что такое играть на большом стадионе, где тебя любят, поддерживают и гонят вперед. Возможно, именно этого и не хватало Ангелине раньше, чтоб наконец-то выбраться из 50-х мест, где она находилась долгое время. А если еще немного капнуть, чуть меньше года назад она играла на ITF, чтоб снова почувствовать вкус побед после нескольких провалов, а теперь – финал Рима!

Тактика, умный теннис, желание... Остался характер. К счастью, Ангелина еще тот боец. Если даже не учитывать камбек с Киз и дикий матч с Хаддад Майей, то можно посмотреть на игру с Кудерметовой. Ангелина выиграла первую партию, повела с брейком во второй и имела счет 5:3. Но она проиграла 16 поинтов подряд, упустив шанс закрыть соперницу. Наверное, любой бы уже опустил тут руки, ведь тот самый шанс выйти в финал был упущен на ровном месте по каким-то непонятным причинам. Однако Ангелина взяла туалетный перерыв, выплеснула эмоции, переоделась и вышла на третий сет совершенно другой теннисисткой. Сходу повести 4:0 против 12-й ракетки мира, после двух напряженных сетов и после фиаско в конце предыдущей партии... Это нужно уметь. Бойцовский характер – отличительная черта Калининой, во многом благодаря, конечно, и болельщикам.

Если вернуться к тем проклятым 16 поинтам во 2-й партии... Плохо конечно, что такие отрезки бывают у Ангелины. Скорее всего, Калинина, играла, побеждала, но не представляла, что вот-вот выиграет, что матч действительно скоро закончится. А как только счет стал 5:3 – бац, радость, эйфория какая-то, эмоции, и руки с головой забыли, что нужно еще как бы довести дело до логического завершения. Надеемся, такого не будет в игре с Рыбакиной, а если и случится что-то подобное, то будем верить в характер Ангелины.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Елена Рыбакина

Что сказать про Елену? Кто-то еще может не знает: она уроженка москвы и шлангом прикидывается на пресс-конференциях, когда у нее спрашивают про войну, которую развязала россия на территории Украины. Поддерживает допуск россиян и белорусов на Олимпиаду. Сменить гражданство можно на казахстанское, но менталитет никогда не изменится, уж такова судьба жителей и экс-жителей болот.

В плане тенниса, если отбросить все, что не связанно с игрой (как там говорят на россии, спорт вне политики?), то Елена показывает неплохие результаты. Тут и победа на Уимблдоне 2022, и финал АО 2023, и финал в этом сезоне в Майами + трофей на Индиан-Уэллсе. Да и 6-я ракетка Рыбакина как-никак, это уровень. Многие фанаты тенниса придумали женский аналог мужской BIG-3: Ига Свентек, Арина Соболенко и, собственно, Рыбакина. Если бы за Уимблдон 2022 начислялись очки, то Елена была бы на третьей строчке.

2023 год стал для Елены прорывом, основа которого была заложена еще в прошлых сезонах. Рыбакина умеет играть на всех покрытиях, но для ее быстрого тенниса больше подходит именно хард с травой. На глине у нее за карьеру всего (?) 68 побед (34 поражения), в то время как на харде 117 (59 поражений). В 2023 году винрейт Елены составляет 78% (29-8), на грунте – 80% (8-2).

На старте в Риме Рыбакина спокойно обыграла Жасмин Паолини, далее последовал отказ Анны Калинской в середине первого сета, затем Елена выиграла у Маркеты Вондроушовой и вышла в 1/4 финала, где попала на первую ракетку мира Игу Свентек. Ига должна была спокойно побеждать казахстанку, полька взяла первый сет и вела 4:2. Однако Рыбакина сделала брейк, спасла несколько скрытых матчболов, перевела игру на тай-брейк, который и выиграла. На третий сет Свентек вышла с бинтом на ноге, а при 2:2 в третьей партии снялась с поединка. По факту, Рыбакина должна была вылетать из турнира, но везение и травма Иги позволили ей пройти дальше. В полуфинале Рыбакина разобралась с Аленой Остапенко. Латвийка как будто забыла выйти на первый сет, разгромно проиграв его 2:6, а во второй партии, как только у Остапенко начало лететь и что-то получаться (Алена повела 3:0), то начался дождь, Елена отдохнула и выиграла 5 геймов подряд со счета 1:4. Везение? Наверное, снова, но куда без него?



Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Статистика личных встреч

Калинина и Рыбакина играли друг с другом всего 1 раз. Девушки встретились в апреле 2022 года на турнире в Чарльстоне во 2-м раунде. Кстати, тоже на грунте, но сером (он более быстрый). Тогда украинка выиграла встречу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Прогноз

Рыбакина, как и ожидалась, является фавориткой у букмекерских контор. Однако странно, что настолько явной. Да, Рыбакина по статусу, прогрессу и агрессивности явно выше Ангелины, но с характером у нее беда, да и умнее играет именно украинка. На Калинину букмекеры слишком сильно завысили коэффициент (3.60!), поэтому за хорошие цифры можно заиграть вариант «фора Калининой +1.5 по сетам» за коэффициент 1.94.

