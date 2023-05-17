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WTA
17 мая 2023, 05:30 | Обновлено 17 мая 2023, 05:54
1709
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»

В напряженном четвертьфинале украинка выиграла у 15-й ракетки мира

17 мая 2023, 05:30 | Обновлено 17 мая 2023, 05:54
1709
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в полуфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В напряженном четвертьфинале украинка выиграла у 15-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи (Бразилия).

Матч длился 3 часа и 41 минуту и завершился в трех сетах. Поединок стал самым долгим в сезоне WTA.

После матча Ангелина Калинина прокомментировала свою сложнейшую победу так:

«Чувствую себя прекрасно, но не чувствую ни тела, ни ног. Я думаю, что это был самый длинный матч в моей карьере. Спасибо моему тренеру. А также спасибо тренеру по физподготовке, потому что эта победа – не только моя. Моя часть – 50 процентов, а 50 процентов – мой тренер по физподготовке.

Я очень хорошо начала, и думаю, это оказалось в минус, потому что я немного расслабилась. Беатрис начала играть действительно здорово, играла очень агрессивно, а я просто остановилась после 5:2. Я начала агрессивно, но затем стала терять игру. Извините, но если вы начинаете пихать мяч, это не сработает.

Звучит очень банально – дерись, борись. Сегодня речь шла о боевом духе, потому что очень тяжело, когда ты проигрываешь 0:3, быть уверенным и все еще верить, что ты выиграешь именно этот мяч. Дело не в том, чтобы выиграть сет, потому что, если так думать, очень сложно перейти от 0:3 к победе со счетом 6:3».

В полуфинале Калинина сыграет с 12-й ракеткой Вероникой Кудерметовой, которая выступает без флага.

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WTA Рим Ангелина Калинина Беатрис Хаддад Майя
Источник WTA
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