WTA17 мая 2023, 03:20 | Обновлено 17 мая 2023, 03:41
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ВИДЕО. Самый длинный матч. Калинина совершила камбэк и вышла в полуфинал
В четвертьфинале в Риме украинка в 3 сетах выиграла у Беатрис Хаддад Майи
17 мая 2023, 03:20 | Обновлено 17 мая 2023, 03:41
187
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Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в полуфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В напряженном четвертьфинале украинка выиграла у 15-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи (Бразилия).
Матч длился 3 часа и 41 минуту и завершился в трех сетах. Поединок стал самым долгим в сезоне WTA.
WTA 1000. Рим (Италия). Грунт. 1/4 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [12] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6
Видеообзор матча
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