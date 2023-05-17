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WTA
17 мая 2023, 03:20 | Обновлено 17 мая 2023, 03:41
187
0

ВИДЕО. Самый длинный матч. Калинина совершила камбэк и вышла в полуфинал

В четвертьфинале в Риме украинка в 3 сетах выиграла у Беатрис Хаддад Майи

17 мая 2023, 03:20 | Обновлено 17 мая 2023, 03:41
187
0
ВИДЕО. Самый длинный матч. Калинина совершила камбэк и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в полуфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В напряженном четвертьфинале украинка выиграла у 15-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи (Бразилия).

Матч длился 3 часа и 41 минуту и завершился в трех сетах. Поединок стал самым долгим в сезоне WTA.

WTA 1000. Рим (Италия). Грунт. 1/4 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [12] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

Видеообзор матча

По теме:
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Ангелина Калинина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме
WTA Рим Ангелина Калинина Беатрис Хаддад Майя видео
Источник Sport.ua
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