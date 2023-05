Романо: Беллингем – в шаге от перехода в Реал

«Реал» находится в шаге от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры полным ходом приближаются к завершающей стадии. Условия личного контракта для Беллингема почти согласованы. Запланирована новая встреча, чтобы достигнуть полной договоренности с «Боруссией» Дортмунд.

Ранее из гонки за Беллингемом выбыл «Ливерпуль».

