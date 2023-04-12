Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль вышел из гонки за Беллингемом
Англия
12 апреля 2023, 13:45 |
440
0

Ливерпуль вышел из гонки за Беллингемом

«Красные» попытаются подписать другого хавбека

12 апреля 2023, 13:45 |
440
0
Ливерпуль вышел из гонки за Беллингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Руководство «Ливерпуля» приняло решение выйти из борьбы за полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает целый ряд английских СМИ.

В «Ливерпуле» посчитали слишком высокой трансферную сумму, которую придется заплатить за хавбека сборной Англии, а это заметно больше 100 миллионов фунтов.

«Ливерпуль» будет искать другие варианты усиления полузащиты летом. В шорт-листе «Красных» – Николо Барелла, Деклан Райс, Мойзес Кайседо, Раян Гравенберх и Матеуш Нунеш.

По теме:
Бенфика – Интер – 0:2. 19-й пенальти Лукаку, гол Бареллы. Видео голов
Неожиданно уверенно. Интер в гостях победил Бенфику
ВИДЕО. В противоход голкиперу. Барелла вывел Интер вперед в игре с Бенфикой
Ливерпуль Джуд Беллингем Николо Барелла Деклан Райс Мойсес Кайседо Райан Гравенберх
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе
Футбол | 12 апреля 2023, 13:08 3
Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе
Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе

Стали известны составы команд

Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Футбол | 12 апреля 2023, 06:55 0
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва

Главные новости за 11 апреля на Sport.ua

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Футбол | 12.04.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Футбол | 11.04.2023, 23:53
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Футбол | 11.04.2023, 20:21
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шакур СТИВЕНСОН: «Я только перешел в этот вес и уже больше Ломаченко»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я только перешел в этот вес и уже больше Ломаченко»
10.04.2023, 12:48 1
Бокс
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
10.04.2023, 14:48 6
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 14
Футбол
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 5
Бокс
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
10.04.2023, 20:23 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности