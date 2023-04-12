Англия12 апреля 2023, 13:45 |
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Ливерпуль вышел из гонки за Беллингемом
«Красные» попытаются подписать другого хавбека
12 апреля 2023, 13:45 |
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Руководство «Ливерпуля» приняло решение выйти из борьбы за полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает целый ряд английских СМИ.
В «Ливерпуле» посчитали слишком высокой трансферную сумму, которую придется заплатить за хавбека сборной Англии, а это заметно больше 100 миллионов фунтов.
«Ливерпуль» будет искать другие варианты усиления полузащиты летом. В шорт-листе «Красных» – Николо Барелла, Деклан Райс, Мойзес Кайседо, Раян Гравенберх и Матеуш Нунеш.
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