Ливерпуль вышел из гонки за Беллингемом

Руководство «Ливерпуля» приняло решение выйти из борьбы за полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает целый ряд английских СМИ.

В «Ливерпуле» посчитали слишком высокой трансферную сумму, которую придется заплатить за хавбека сборной Англии, а это заметно больше 100 миллионов фунтов.

«Ливерпуль» будет искать другие варианты усиления полузащиты летом. В шорт-листе «Красных» – Николо Барелла, Деклан Райс, Мойзес Кайседо, Раян Гравенберх и Матеуш Нунеш.