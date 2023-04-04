Возвращение Канте, Мудрик – в запасе. Составы на матч Челси – Ливерпуль
Поединок состоится 4 апреля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Ливерпуль».
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Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы на матч:
Челси: Аррисабалага, Кукурелья, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Канте, Фернандес, Джеймс, Ковачич, Хаверц, Феликс
Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, Матип, Конате, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Жота, Фирмино, Нуньес
Отметим, что французский полузащитник лондонцев Н'Голо Канте впервые после травмы начнет матч с первых минут. До повреждения Канте был основным игроком «пенсионеров».
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.
Your Chelsea side tonight! 🙌#CheLiv pic.twitter.com/V3zxlBoNcq— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2023
🔴 #CHELIV TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2023
Our line-up to take on Chelsea tonight.
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