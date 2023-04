Возвращение Канте, Мудрик – в запасе. Составы на матч Челси – Ливерпуль

Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Ливерпуль».

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Челси: Аррисабалага, Кукурелья, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Канте, Фернандес, Джеймс, Ковачич, Хаверц, Феликс

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, Матип, Конате, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Жота, Фирмино, Нуньес

Отметим, что французский полузащитник лондонцев Н'Голо Канте впервые после травмы начнет матч с первых минут. До повреждения Канте был основным игроком «пенсионеров».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.

