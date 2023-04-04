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  4. Возвращение Канте, Мудрик – в запасе. Составы на матч Челси – Ливерпуль
Англия
04 апреля 2023, 21:04 | Обновлено 04 апреля 2023, 21:08
2702
2

Возвращение Канте, Мудрик – в запасе. Составы на матч Челси – Ливерпуль

Поединок состоится 4 апреля в 22:00 по Киеву

04 апреля 2023, 21:04 | Обновлено 04 апреля 2023, 21:08
2702
2
Возвращение Канте, Мудрик – в запасе. Составы на матч Челси – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Ливерпуль».

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Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Челси: Аррисабалага, Кукурелья, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Канте, Фернандес, Джеймс, Ковачич, Хаверц, Феликс

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, Матип, Конате, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Жота, Фирмино, Нуньес

Отметим, что французский полузащитник лондонцев Н'Голо Канте впервые после травмы начнет матч с первых минут. До повреждения Канте был основным игроком «пенсионеров».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет поединок на скамейке запасных.

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Источник Sport.ua
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Lesovij7
Миша давай делай ветер, вся страна болеет за тебя , столько было ожиданий от твоего трансфера
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