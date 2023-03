ВИДЕО. Роналду без голов. Аль-Наср забил на 15-й секунде в Кубке Короля

Во вторник, 14 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Короля (Кубок Саудовской Аравии) между клубами «Аль-Наср» и «Абха». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из города Эр-Рияд.

Счет в матче был открыт уже на 15-й секунде благодаря голу Сами Аль-Наджи – это рекорд Кубка. В первом тайме «Аль-Наср» также забил и второй мяч.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Насра», голов не забивал, но отметился желтой карточкой. На 87-й минуте его заменил Андерсон Талиска.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вышел в полуфинал Кубка Короля, где сыграет с ФК «Аль-Вехда».

Кубок Короля. 1/4 финала

Аль-Наср – Абха – 3:1

Голы: Аль-Наджи, 1, Аль-Хайбари, 21, Маран, 49 – Адам, 69

Гол Сами Аль-Наджи на 15-й секунде:

🎞️ || The fastest goal in the history of King’s Cup 🤩

Presented to you by Sami AlNajai 😎💛 pic.twitter.com/42TZ7e9aIJ