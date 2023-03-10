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  4. ВИДЕО. Сейв Трубина – в топ-5 недели в Лиге Европы
Лига Европы
10 марта 2023, 13:29 |
828
0

ВИДЕО. Сейв Трубина – в топ-5 недели в Лиге Европы

Вратарь «Шахтера» снова провел сильный матч в еврокубках

10 марта 2023, 13:29 |
828
0
ВИДЕО. Сейв Трубина – в топ-5 недели в Лиге Европы
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вчера «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли вничью 1:1 с «Фейенордом». Одним из главных героев матча стал голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.

Сейв Трубина попал в топ-5 недели в Лиге Европы. Также там оказались сейвы Мэтта Тернера из «Арсенала», Клаудио Браво из «Бетиса», Антонио Адана из «Спортинга» и Антонио Мориса из «Унион Берлин».

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Шахтер - Фейеноорд Лига Европы видео
Источник УЕФА
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