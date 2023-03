ВИДЕО. Сейв Трубина – в топ-5 недели в Лиге Европы

Вчера «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли вничью 1:1 с «Фейенордом». Одним из главных героев матча стал голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.

Сейв Трубина попал в топ-5 недели в Лиге Европы. Также там оказались сейвы Мэтта Тернера из «Арсенала», Клаудио Браво из «Бетиса», Антонио Адана из «Спортинга» и Антонио Мориса из «Унион Берлин».

