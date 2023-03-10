Лига Европы10 марта 2023, 13:29 |
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ВИДЕО. Сейв Трубина – в топ-5 недели в Лиге Европы
Вратарь «Шахтера» снова провел сильный матч в еврокубках
10 марта 2023, 13:29 |
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Вчера «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграли вничью 1:1 с «Фейенордом». Одним из главных героев матча стал голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин.
Сейв Трубина попал в топ-5 недели в Лиге Европы. Также там оказались сейвы Мэтта Тернера из «Арсенала», Клаудио Браво из «Бетиса», Антонио Адана из «Спортинга» и Антонио Мориса из «Унион Берлин».
A great night of saves in the #UEL 🤤— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023
🧤 Best stop here?
@UKEnterprise || #UELsaves pic.twitter.com/JlWDjkGiAH
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