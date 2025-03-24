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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 19:55 |
402
0

Тренер Шахтера: «Украинские вратари – настоящие профессионалы»

Раймонд ван дер Гоув работает с «горняками» год

24 марта 2025, 19:55 |
402
0
Тренер Шахтера: «Украинские вратари – настоящие профессионалы»
ФК Шахтер. Раймонд ван дер Гоув

Тренер голкиперов донецкого «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув прокомментировал уровень украинских вратарей и год работы в клубе.

– Раймонд, поздравляем с днем рождения! Вы второй раз подряд отмечаете этот праздник вместе с «Шахтером». Каким был этот год в Украине для вас? Какие события запомнились и принесли больше всего радости?

– Спасибо за поздравления! Действительно, за этот год мы пережили замечательные времена и имели очень успешный сезон, в котором стали чемпионами и выиграли Кубок Украины. Мы показывали хороший и зрелищный футбол. Было много ярких событий, но самым памятным для меня, все же, стал золотой дубль.

– Как вы оцениваете этот период в профессиональном плане и с точки зрения личного развития? Есть ли вещи, которым за этот год вы научились как тренер? Узнали что-то новое как человек?

– За этот год я осознал, что «Шахтер» - это действительно большой клуб с фантастическими болельщиками. Все люди в клубе очень упорно работают и чрезвычайно дружны. Этот клуб как семья, и я рад быть ее частью. За этот год я научился быть гибким. Всем здесь нелегко, но, не имея собственного стадиона и тренировочной базы, мы научились все время путешествовать и справляться с постоянными угрозами, которые несет война. Я научился еще больше ценить жизнь, семью, друзей и свободу.

– Ваш коллега Андрей Пятов и все ваши подопечные – это украинские голкиперы. Есть ли какие-то особенности у украинской вратарской школы? Какие сильные черты наших киперов вы можете отметить?

– Я считаю, что у нас очень хорошие вратари, профессионалы высокого уровня. Они все очень тяжело и усердно работают каждый день, адаптируются к сложной ситуации, в которой мы находимся. Никто не жалуется – морально они очень сильны. И с этими ребятами мне очень приятно работать.

– Что вам бы хотелось пожелать себе самому и «Шахтеру» перед заключительной частью сезона?

– Себе я пожелаю оставаться здоровым и наслаждаться временем в этом замечательном клубе. Я бы хотел, чтобы мы мощно финишировали в сезоне и вышли в финал Кубка Украины. Но мое самое большое желание – чтобы эта война завершилась как можно быстрее.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Раймонд ван дер Гоув
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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