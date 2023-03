ВИДЕО. Роналду не забил. Аль-Наср вырвал победу у аутсайдера чемпионата

В пятницу, 3 марта, состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Батин». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте игры благодаря голу Рензо Лопеса. На 90+3 минуте «Аль-Наср» сравнял счет – забил Абдулрахман Гариб. На 12-й компенсированной минуте хозяева все-таки смогли выйти вперед – отличился Аль Фатил. Буквально через 3 минуты «Аль-Наср» забил третий – в этот раз ворота соперников поразил Маран.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Насра» с капитанской повязкой и провел на поле весь матч.

Сейчас у «Аль-Насра» 46 очка после 19 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Иттихада» 44 пункта.

Интересно, что «Аль-Батин» находится на последнем месте в таблице. У команды всего 6 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур

Аль-Наср – Аль-Батин – 3:1

Голы: Гариб, 90+3, Аль Фатил, 90+12, Маран, 90+15 – Рензо Лопес, 17

ГОЛ! 0:1 Лопес, 17 мин.

🔵 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗕𝗔𝗧𝗜𝗡 !



The side in last place take the lead in Riyadh! Renan Lopez rises highest to put his side ahead



A shock on the cards? 👀#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @albatinclub pic.twitter.com/8wlZb2zYye — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 3, 2023

ГОЛ! 1:1 Гариб, 90+3 мин.

⚽️ AL NASSR EQUALISE IN THE 93RD!



The pressure pays off, Abdulrahman Ghareeb equalises for the hosts.



Still nine minutes on the clock!#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @albatinclub pic.twitter.com/SCBeYHkRG8 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 3, 2023

ГОЛ! 2:1 Аль Фатил, 90+12 мин.

𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗥 - 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘 🟡🔵



Mrsool Park explodes with joy! Mohammed Al Fatil comes off the bench with a sweet winner!



How cruel for Al Batin!#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @albatinclub pic.twitter.com/tNKPr4aPgm — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 3, 2023

ГОЛ! 3:1 Маран, 90+15 мин.

𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗥 🟡🔵



What drama at Mrsool Park! What an ending. Al Nassr counter in the 105th minute and Mohammed Maran seals the points.



They were 1-0 down in the 92nd minute!#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @albatinclub pic.twitter.com/hM0gZKePjs — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 3, 2023