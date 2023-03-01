Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм покидает Кубок Англии. Шпоры минимально уступили Шеффилду
Кубок Англии
Шеффилд Юнайтед
01.03.2023 21:55 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2023, 23:50 | Обновлено 01 марта 2023, 23:51
140
2

Тоттенхэм покидает Кубок Англии. Шпоры минимально уступили Шеффилду

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля

01 марта 2023, 23:50 | Обновлено 01 марта 2023, 23:51
140
2
Тоттенхэм покидает Кубок Англии. Шпоры минимально уступили Шеффилду
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу между клубами «Шеффилд» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в поединке забил Илиман Ндиайе на 79-й минуте.

Отметим, что «Шеффилд» перед матчем был явным аутсайдером встречи.

Кубок Англии по футболу. 1/8 финала

Шеффилд – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Ндиайе, 79

По теме:
Экс-игрок Шахтера помог МЮ обыграть Вест Хэм в Кубке Англии
Пеп ГВАРДИОЛА: «Некоторые игроки меня впечатлили, раньше я о них не знал»
Экс-форвард Арсенала: «Мудрик не игрок Поттера, иначе он бы играл»
Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»
Футбол | 01 марта 2023, 21:50 0
Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»
Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»

Новичок прокомментировал свой переход в киевскую команду

Мудрик и Челси: пока что провально
Футбол | 01 марта 2023, 12:49 68
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально

Валерий Василенко в сложившейся ситуации не видит повода для радости

На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
Футбол | 01.03.2023, 07:23
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Футбол | 01.03.2023, 07:40
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Ротань рассказал, вызовет ли Коноплянку на матч Евро-2024 против Англии
Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка
Футбол | 01.03.2023, 20:20
Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка
Стало известно, сколько Динамо заплатило за 19-летнего македонского новичка
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Не сильно и хотели играть переигровку)  Хотя МЮ этот вопрос решил иначе.
Ответить
0
avk2307
Тотенхем в который раз остался без трофеев.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
Умер легендарный французский рекордсмен ЧМ
01.03.2023, 12:14 3
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
28.02.2023, 06:59 10
Футбол
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Пройти еще одних миланцев не получилось. Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА
28.02.2023, 17:52 8
Футбол
Украинских разборок не будет. Костюк и Ястремская завершили борьбу в Остине
Украинских разборок не будет. Костюк и Ястремская завершили борьбу в Остине
28.02.2023, 04:41 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
01.03.2023, 16:37 30
Футбол
Мотор сотворил чудо! Андердог матча победил на характере и вышел из группы
Мотор сотворил чудо! Андердог матча победил на характере и вышел из группы
28.02.2023, 23:23 11
Другие виды
ХИРН: «Кто-то должен пойти на уступки, иначе боя Фьюри – Усик не будет»
ХИРН: «Кто-то должен пойти на уступки, иначе боя Фьюри – Усик не будет»
28.02.2023, 12:16 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности