Тоттенхэм покидает Кубок Англии. Шпоры минимально уступили Шеффилду
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля
В среду, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу между клубами «Шеффилд» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в поединке забил Илиман Ндиайе на 79-й минуте.
Отметим, что «Шеффилд» перед матчем был явным аутсайдером встречи.
Кубок Англии по футболу. 1/8 финала
Шеффилд – Тоттенхэм – 1:0
Гол: Ндиайе, 79
United are into the Quarter-Finals of the @EmiratesFACup! 🔥⚔️ #SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/hvKXvYjFgm— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 1, 2023
Full-time. pic.twitter.com/fIXzqx7PG2— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 1, 2023
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