Тоттенхэм покидает Кубок Англии. Шпоры минимально уступили Шеффилду

В среду, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу между клубами «Шеффилд» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в поединке забил Илиман Ндиайе на 79-й минуте.

Отметим, что «Шеффилд» перед матчем был явным аутсайдером встречи.

Кубок Англии по футболу. 1/8 финала

Шеффилд – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Ндиайе, 79

United are into the Quarter-Finals of the @EmiratesFACup! 🔥⚔️ #SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/hvKXvYjFgm