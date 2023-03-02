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Англия
02 марта 2023, 09:28 |
1049
0

Тренер Тоттенхэма: «Могу лишь извиниться перед фанатами»

Кристиан Стеллини – о поражении команды от «Шеффилд Юнайтед»

02 марта 2023, 09:28 |
1049
0
Тренер Тоттенхэма: «Могу лишь извиниться перед фанатами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стеллини

Тренер лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини, который руководит действия «шпор» в последних матча ввиду отсутствия Антонио Конте, дал оценку игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Когда не выигрываешь такие матчи, значит, что-то не было идеально. Сегодня нам не хватило энергии, чтобы поставить соперника в затруднительное положение. У нас были моменты, чтобы забить самим, но теперь нам придется анализировать пропущенный гол.

Замены привнесли дополнительный импульс, но нам многое нужно улучшить. Могу лишь извиниться перед фанатами за наше выступление, они заслуживают лучшего», – заявил Стеллини.

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Тоттенхэм Кристиан Стеллини Кубок Англии по футболу Шеффилд Юнайтед
Источник BBC
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