Тренер Тоттенхэма: «Могу лишь извиниться перед фанатами»

Тренер лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини, который руководит действия «шпор» в последних матча ввиду отсутствия Антонио Конте, дал оценку игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Когда не выигрываешь такие матчи, значит, что-то не было идеально. Сегодня нам не хватило энергии, чтобы поставить соперника в затруднительное положение. У нас были моменты, чтобы забить самим, но теперь нам придется анализировать пропущенный гол.

Замены привнесли дополнительный импульс, но нам многое нужно улучшить. Могу лишь извиниться перед фанатами за наше выступление, они заслуживают лучшего», – заявил Стеллини.