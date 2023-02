Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца

В субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «канониров».

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба и провел на поле 94 минуты. В этом матче он забил свой первый гол в составе «канониров» и вообще в АПЛ.

В итоге Зинченко получил за матч оценку в 7,5 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored. Среди всех участников матча более высокие баллы получили только Букайо Сака (8,2), Эдди Нкетия (8,1) и Мартин Эдегор (7,9).

Болельщики «Арсенала» по-настоящему заценили игру Зинченко. Многим фанам лондонской команды пришелся по душе поступок Александра после забитого гола. Зинченко не стал праздновать, а лишь напомнил своим партнерам, что счет стал всего 2:2, а нужно побеждать.

иorf: «Как не любить Зинченко... Какой игрок, какой лидер».



jojols1: «Зинченко, за исключением случаев, когда он катастрофичен, никогда не должен покидать поле. Энергия и менталитет, которые она приносит, нам нужны. То, что он забивает, а не празднует, это такие вещи, которые важны. Зачем праздновать ничью? Мы хотим победы, ничего больше! Спасибо».





Magnus Haflidason: «Как можно не любить Зинченко...».



The Arsenal Scout: «То празднование гола Зинченко было качественным».



⚫ Why Always You ⚪: «О Зинченко говорят не как о лидере. Я читал это от тупых знатоков кликбейта. Обратите внимание на то, что он делает, когда забивает в этой игре. Его первый гол. Для клуба, который он поддерживает. И он прямо говорит остальным игрокам команды: «Нет, мы здесь, чтобы выиграть это».

Floydy81: «Безумно рад, что Зинченко забил свой первый гол за «Арсенал», а об украинцах: как дела у Мудрика?».



cruel aik: «Никто не говорит о том голе Зинченко. Так все и изменилось в том матче. Такой техничный игрок».



Jon Shay: «Большой день для «Арсенала», поскольку и Зинченко, и Эми Мартинес забили свои первые голы в АПЛ».



RB_London: «Александр Зинченко забил красоту, празднует? Нет, отбегает назад, напоминая игрокам вокруг себя, что это всего лишь 2-2. Этого лидерства Арсеналу не хватало».



Michael Constantinou: «Не пора ли заменить Джаку на Зинченко в полузащите и поставить Тирни на позиции левого защитника?».