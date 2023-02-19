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  4. Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Англия
19 февраля 2023, 04:05 |
410
0

Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца

«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы» со счетом 4:2

19 февраля 2023, 04:05 |
410
0
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «канониров».

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба и провел на поле 94 минуты. В этом матче он забил свой первый гол в составе «канониров» и вообще в АПЛ.

В итоге Зинченко получил за матч оценку в 7,5 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored. Среди всех участников матча более высокие баллы получили только Букайо Сака (8,2), Эдди Нкетия (8,1) и Мартин Эдегор (7,9).

Болельщики «Арсенала» по-настоящему заценили игру Зинченко. Многим фанам лондонской команды пришелся по душе поступок Александра после забитого гола. Зинченко не стал праздновать, а лишь напомнил своим партнерам, что счет стал всего 2:2, а нужно побеждать.

иorf: «Как не любить Зинченко... Какой игрок, какой лидер».

jojols1: «Зинченко, за исключением случаев, когда он катастрофичен, никогда не должен покидать поле. Энергия и менталитет, которые она приносит, нам нужны. То, что он забивает, а не празднует, это такие вещи, которые важны. Зачем праздновать ничью? Мы хотим победы, ничего больше! Спасибо».


Magnus Haflidason: «Как можно не любить Зинченко...».

The Arsenal Scout: «То празднование гола Зинченко было качественным».

⚫ Why Always You ⚪: «О Зинченко говорят не как о лидере. Я читал это от тупых знатоков кликбейта. Обратите внимание на то, что он делает, когда забивает в этой игре. Его первый гол. Для клуба, который он поддерживает. И он прямо говорит остальным игрокам команды: «Нет, мы здесь, чтобы выиграть это».

Floydy81: «Безумно рад, что Зинченко забил свой первый гол за «Арсенал», а об украинцах: как дела у Мудрика?».

cruel aik: «Никто не говорит о том голе Зинченко. Так все и изменилось в том матче. Такой техничный игрок».

Jon Shay: «Большой день для «Арсенала», поскольку и Зинченко, и Эми Мартинес забили свои первые голы в АПЛ».

RB_London: «Александр Зинченко забил красоту, празднует? Нет, отбегает назад, напоминая игрокам вокруг себя, что это всего лишь 2-2. Этого лидерства Арсеналу не хватало».

Michael Constantinou: «Не пора ли заменить Джаку на Зинченко в полузащите и поставить Тирни на позиции левого защитника?».

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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал реакция болельщиков болельщики фанаты Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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