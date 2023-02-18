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  4. Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Англия
18 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:32
7365
12

Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала

Украинцу удался мощный удар

18 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:32
7365
12
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче АПЛ Астон Вилла - Арсенал гол в составе лондонской команды забил украинец Александр Зинченко, которому удался классный удар метров с 20-ти.

Счет на 61-й минуте стал 2:2. Для Зинченко это первый гол в Арсенале и вообще первый гол в АПЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Отметим, что в первом тайме Александр потерял мяч на чужой половине поля, что привело к голевой атаке соперника.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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kuzm16
С почином!
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+9
Al1515
Супер гол .в нижний уголок 
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+7
Calm
Красава💪🇺🇦
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+6
Aerobus43
Як в більярдну лузу
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
adidas77
Сашко зараз повноцінний лідер Арсеналу!
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+5
Обсервер Влад
Реабілітувався за пройоб в першому таймі, молоток
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+4
Lucky Lucky
якась прірва у Арсенала, наче по грі все ок в котрий раз але результату немає
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+1
Serg Sergio
Але дуже дохріна пропускае Арсенал. Ну як вигравати АПЛ з такою обороною? 😜
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+1
Andrey_1992
харош!!! гарно поклав, залишилось дочекатись Мудрика з його голами
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+1
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