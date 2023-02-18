Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала

В матче АПЛ Астон Вилла - Арсенал гол в составе лондонской команды забил украинец Александр Зинченко, которому удался классный удар метров с 20-ти.

Счет на 61-й минуте стал 2:2. Для Зинченко это первый гол в Арсенале и вообще первый гол в АПЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Отметим, что в первом тайме Александр потерял мяч на чужой половине поля, что привело к голевой атаке соперника.