Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Украинцу удался мощный удар
В матче АПЛ Астон Вилла - Арсенал гол в составе лондонской команды забил украинец Александр Зинченко, которому удался классный удар метров с 20-ти.
Счет на 61-й минуте стал 2:2. Для Зинченко это первый гол в Арсенале и вообще первый гол в АПЛ. В нынешнем сезоне игрок провел 20 матчей и сделал одну результативную передачу.
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Отметим, что в первом тайме Александр потерял мяч на чужой половине поля, что привело к голевой атаке соперника.
What a goal by Zinchenko. pic.twitter.com/XdYjufgREr— Sourav Sethi (@isouravsethi) February 18, 2023
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