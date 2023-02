Когда Челси уволит Поттера? Болельщики синих в ярости запустили флешмоб

Английский «Челси» проводит худший сезон за долгое время. Несмотря на самые большие траты в зимнее межсезонье, синие занимают лишь 10-е место в АПЛ после домашнего поражения от «Саутгемптона» со счетом 0:1 в 24-м туре.

«Челси» мог даже вылететь из топ-10, если бы лидер лиги «Арсенал» не обыграл «Астон Виллу». Болельщики «Челси» в шоке – им приходится благодарить канониров, главных соперников, за их победу, благодаря чему синие не скатились в нижнюю половину таблицы.

Фанаты считают, что в неудачах виноват главный тренер. Поэтому хэштег #PotterOut стал популярным в Твиттере. Болельщики удивлены, что Челси еще не уволил Грэма Поттера. Если бы это случилось при Абрамовиче, коуча бы уволили после первого пропущенного мяча, шутят фаны. Похоже, отставка Поттера – лишь вопрос времени.

Get potter out now. I agree with backing managers but this guy is a joke. Getting humiliated every game and I don't see nothing from him which makes me think we'll win games — Nathan (@CFCChads) February 18, 2023

We're being outplayed by the bottom of the league at Stamford Bridge! And there are people who still believe that this guy can get us to another level because we played one good game, a game we didn't even win! And Boehly still thinks he'll turn into Pep! #PotterOut pic.twitter.com/qn3kFrRKsi — MoShika #PotterOut (@MountOut100) February 18, 2023

I speak for all the Chelsea fans when I say it’s time for Potter to go . #PotterOut — CFC News Global (@TheOgidiBrown) February 18, 2023