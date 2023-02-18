Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Как и его команда, Михаил Мудрик ничего не смог сделать
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Английская Премьер-лига. 24 тур.
«Челси» - «Саутгемптон» - 0:1.
Ворд-Праус, 45+1.
Кулібалі, 4 , Ковачич, 90+8 - Белла-Кочап, 16, С. Армстронг, 45+4, Мара, 77, Перро, 90+8.
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«Челси»: Кепа - Аспиликуэта (Чалоба, 84), Кулибали (В. Фофана, 46), Бадьяшиль, Чилуэлл (Галлахер, 84) - Энцо, Ковачич - Мадуэке (Мудрик, 64), Фелиш, Маунт (Хаверц, 64) - Д. Фофана (Стерлинг, 46).
«Саутгемптон»: Базуну - С. Армстронг (Волкотт, 59), Мейтленд-Найлс (Лянко, 90+5), Беднарек, Белла-Кочап, Перро - Ворд-Праус, Лавиа (Диалло, 87), Эльюнусси (Алькарас, 87) - Сулеймана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).
Арбитр: Дэвид Кут.
Стадион: «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия).
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После матча с Ливерпулем:
"Отличный матч! Будущий Азар! Немного нехватило времени чтобы разорвать Ливер. Если выйдет в основе все получится!"
После матча с Фулхэмом:
"Хоть он и вышел в старте, но ему дали сыграть всего тайм, а все потому, что у него была простуда и у соперника был автобус. Вот если будет играть против аутсайдера точно порвет всех!"
После матча с Вест Хэмом:
"Кукуруза не давала пасы! Вот если Чилвелла поставят, вот тогда заиграют оба фланга без шансов для соперника!"
После матча с Боруссией:
"Ну немного Челси не повезло... Ну это же вина всей команды а не только Мудрика, да и к тому же он только адаптируется к новой команде после УПЛ. Вот щаз аутсайдер будет, ну и тогда Мудрик точно покажет все на что способен!"
После матча с Саутгемптоном:
"Эээ, ну эта, тут такое дело... В общем то... Ну короче это... Ну вы поняли."
Тот же ПСЖ это уже много лет доказывает, ну теперь Челси еще пример
Як пересічний уболівальник, висловлю свою приватну думку - Челсі потрібно змінити тренера. Знайти такого, щоб з оцих "різноманітних" гравців-індивідів зліпив дружний і зіграний колектив, де кожен зможе проявити свої найкращі якості.