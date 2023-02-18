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  4. Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Чемпионат Англии
Челси
18.02.2023, FT 0 : 1
Саутгемптон
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Англия
18 февраля 2023, 19:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:49
3233
48

Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж

Как и его команда, Михаил Мудрик ничего не смог сделать

18 февраля 2023, 19:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:49
3233
48
Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Твиттер Челси

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лига. 24 тур.

«Челси» - «Саутгемптон» - 0:1.

Ворд-Праус, 45+1.

Кулібалі, 4 , Ковачич, 90+8 - Белла-Кочап, 16, С. Армстронг, 45+4, Мара, 77, Перро, 90+8.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

«Челси»: Кепа - Аспиликуэта (Чалоба, 84), Кулибали (В. Фофана, 46), Бадьяшиль, Чилуэлл (Галлахер, 84) - Энцо, Ковачич - Мадуэке (Мудрик, 64), Фелиш, Маунт (Хаверц, 64) - Д. Фофана (Стерлинг, 46).

«Саутгемптон»: Базуну - С. Армстронг (Волкотт, 59), Мейтленд-Найлс (Лянко, 90+5), Беднарек, Белла-Кочап, Перро - Ворд-Праус, Лавиа (Диалло, 87), Эльюнусси (Алькарас, 87) - Сулеймана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).

Арбитр: Дэвид Кут.

Стадион: «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - САУТГЕМПТОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 48
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avk2307
Сейчас Запасной выйдет и все объяснит. Секундочку подождите
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+5
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donnerwetter
Стерлинг столько попыток запорол, что я сбился со счёта. И это за 1 тайм.) А Феликс что и куда подал со штрафных? По нулям.
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+5
dd22ff33
После подписания трансфера с Челси: "Самый дорогой трансфер в истории украинского футбола! Мудрик будет разрывать АПЛ!"
После матча с Ливерпулем:
"Отличный матч! Будущий Азар! Немного нехватило времени чтобы разорвать Ливер. Если выйдет в основе все получится!"
После матча с Фулхэмом: 
"Хоть он и вышел в старте, но ему дали сыграть всего тайм, а все потому, что у него была простуда и у соперника был автобус. Вот если будет играть против аутсайдера точно порвет всех!"
После матча с Вест Хэмом:
"Кукуруза не давала пасы! Вот если Чилвелла поставят, вот тогда заиграют оба фланга без шансов для соперника!"
После матча с Боруссией:
"Ну немного Челси не повезло... Ну это же вина всей команды а не только Мудрика, да и к тому же он только адаптируется к новой команде после УПЛ. Вот щаз аутсайдер будет, ну и тогда Мудрик точно покажет все на что способен!"
После матча с Саутгемптоном:
"Эээ, ну эта, тут такое дело... В общем то... Ну короче это... Ну вы поняли." 
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+4
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Nani10
Поттера на звільнення, Ротань може підмінити на пару матчів.
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+4
Tatiana Tam
Мурзяо виходить в старті - стає найгіршим, виходи з запасу - стає найгіршим. Думаю в Челсі дуже скоро почнуть шось підозрювати... Наприклад, що їм втюхали шлак за 100 лямів. А оренда стала на крок ближчою...
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+4
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BARA.bass
Мудрик отыграл 25мин,а Феликс и Маунт целый матч, так что не несите херни, вся команда безобразно отыграл, и Мудрик в том числе, но в этом виноваты не футболисты, а тренер, так как не может создать боевой коллектив.
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+3
Maks Krot
Это не Челси ,а Тихий ужас сейчас  ,Поттеру на выход срочно ,Дайте потренировать тандему Шева и супер тренер Ротань.Результат точно лучше будет намного . 
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+3
Tatiana Tam
Цікаво, хто буде винний, що Мурзік знову найгірший? Втома, мова, вітер, партнери...
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+3
avk2307
Так и надо. Деньги не все решают, и переплачивать, чтобы получить игрока не факт, что эффективно.
Тот же ПСЖ это уже много лет доказывает, ну теперь Челси еще пример
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+3
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Octopus
Кто в лес, кто по дрова, тащит одеяло на себя, командной игрой и не пахнет. Когда Стерлинг выходил, это прям как квинт-эссенция происходящего, большего эгоиста-индивидуалиста трудно найти.
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+3
Pixelman
Мудрик це жахіття! Відчуваю, що з такою грою його чекає глибокий запас...
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+3
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Calm
Поттер не тягне
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+1
Al1515
Был бы тухель никогда бы не поставил Мудрика в состав 
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+1
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donnerwetter
Маунт - 5,8, Мудрик - 5, 8, Фелих!!! - 5,9!
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+1
FunnyCat_____
Маяковский, как дела ? Что то не видно тебя и твоих комментариев про Цыганкова и Мудрика ?
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+1
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Al1515
Поверьте у нас придумают обязательно причину неудач Мудрика причем такую что и на голову не налезет.Виноваты будут все начиная от Кукурелья .всех игроков обвинят и главного тренера только не Мудрик 
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+1
elPadrino
без комментариев
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+1
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BARA.bass
Плоттер не тренер а пастух, выпустил на поле кучу футболистов, те сами по себе 90мин провели на поле, и на этом всё. Не обыграть Саутгемптон дома, пусть даже после Евро кубков, это знак, нужно искать нового тренера.
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0
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Злий Глобинець
Розбалансована вся команда. А новачки внесли ще більший дисонанс.
Як пересічний уболівальник, висловлю свою приватну думку - Челсі потрібно змінити тренера. Знайти такого, щоб з оцих "різноманітних" гравців-індивідів зліпив дружний і зіграний колектив, де кожен зможе проявити свої найкращі якості.
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0
Al1515
Странно другое .без этих новичков Челси хоть как-то выигрывал пусть и неярко .Но после прихода этих игроков которые казалось должны усилить команда повалилась а Мудрик в частности это балласт 
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0
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