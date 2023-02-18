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Английская Премьер-лига. 24 тур.

«Челси» - «Саутгемптон» - 0:1.

Ворд-Праус, 45+1.

Кулібалі, 4 , Ковачич, 90+8 - Белла-Кочап, 16, С. Армстронг, 45+4, Мара, 77, Перро, 90+8.

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«Челси»: Кепа - Аспиликуэта (Чалоба, 84), Кулибали (В. Фофана, 46), Бадьяшиль, Чилуэлл (Галлахер, 84) - Энцо, Ковачич - Мадуэке (Мудрик, 64), Фелиш, Маунт (Хаверц, 64) - Д. Фофана (Стерлинг, 46).

«Саутгемптон»: Базуну - С. Армстронг (Волкотт, 59), Мейтленд-Найлс (Лянко, 90+5), Беднарек, Белла-Кочап, Перро - Ворд-Праус, Лавиа (Диалло, 87), Эльюнусси (Алькарас, 87) - Сулеймана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).

Арбитр: Дэвид Кут.

Стадион: «Стемфорд Бридж» (Лондон, Англия).

ЧЕЛСИ - САУТГЕМПТОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА