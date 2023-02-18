В субботу, 18 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Челси» и аутсайдером чемпионата «Саутгемптоном». Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Дэвид Кут из Ноттингема.

Челси



Что можно сказать про «Челси»? У команды кризис, это факт. Зимние вложения пока себя полностью не оправдывают, но стоит отметить, что Энцо Фернандес и Жоау Фелиш по-тихоньку начинают находить свой футболу. Однако главная звезда украинского футбола Михаил Мудрик пока что за 4 матча не отметился результативными действиями. Винить Михаила в провальных матчах – глупо и неправильно. Вся команда играет не очень, Мудрик без мяча работает неплохо, а вот с первым касанием пока что проблемы. Наверное, это из-за неуверенности, но это поправимо, нужно время и все обязательно будет. Как и с командой. Возможно, стоит менять тренера. Поттер конечно не совсем «физрук», но когда ты выпускаешь Мудрика и Кукурелью со старта, а потом обоих меняешь в середине второго тайма из-за слабой игры через левый фланг... Странное решение, ведь в чем вина украинца? Далее Поттер уже выпускает с первых минут Мудрика с Чилвеллом и Михаил проводит неплохой первый тайм с «Боруссией Д». Однако не стоит акцентировать внимание именно на игре Мудрика – все команда «синих» смотрится не очень и, скорее всего, именно свежий взгляд нового наставника сможет как-то поправить результаты «пенсионеров».

Сейчас у лондонцев 4 матча без побед, а за последние 15 игр команда выиграла всего 2 поединка. В АПЛ можно забыть не то что о четвертке, а и вообще о пятерке и даже шестерке, нужно хотя бы восьмое место. То, что сейчас «Челси» будет играть с аутсайдером чемпионата должно пойти на пользу команде, ведь при победе обретется хоть какая-то уверенность перед ответным матчем с «Боруссией Д».



Саутгемптон



Как уже было сказано выше, «Саутгемптон» – явный аутсайдер чемпионата Англии. Даже при такой неуверенной игре «Челси» шансы гостей поля на хотя бы ничью – ничтожно малы. 15 очков после 22 туров – сверхпровальный результат. Однако не будем забывать, что в Кубке Лиги «святые» выбили грозный «Манчестер Сити», до этого обыграв «Кристал Пэлас», а после матча с «горожанами» обыграли «Эвертон». Правда, затем последовали 5 поражений в 6 матчах.

Одна победа в тех самых 5 поединках была добыта в Кубке Англии. Там «Саутгемптон» уже прошел в 1/8 финала и стоит предположить, что именно на кубковых играх сейчас будет основной акцент у команды.



Ориентировочные составы

«Челси»: Кепа – Джеймс, Чилвелл, Силва, Бедьяшиль – Фернандес, Галлахер, Маунт – Хаверц, Стерлинг, Фелиш

«Саутгемптон»: Базуну – Перро, Бри, Салису, Беднарек – Диалло, Лавиа – Уорд-Проуз, Эльюнусси, Эдози – Адамс



Прогноз



Не смотря на то, что «Челси» из матча в матч проваливается, обыграть аутсайдера АПЛ «синие» просто обязаны. Нашей ставкой будет фора «Челси» -1 за коэффициент 1.65.

18 февраля, суббота