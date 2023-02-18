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  4. Грэм ПОТТЕР: «Печальный вечер, Челси заслужил забить гол»
Англия
18 февраля 2023, 21:11 |
1989
6

Грэм ПОТТЕР: «Печальный вечер, Челси заслужил забить гол»

Мудрик не впечатлил, команда моменты не реализовала

18 февраля 2023, 21:11 |
1989
6
Грэм ПОТТЕР: «Печальный вечер, Челси заслужил забить гол»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче АПЛ проиграл аутсайдеру «Саутгемптону» со счетом 0:1. Синие во втором тайме имели достаточно моментов, но не забили, что разочаровывает тренера Грэма Поттера.

«В первом тайме сыграли хуже, чем должно были. Это разочаровывает, хотя этому есть причина, учитывая большие изменения в составе. Но первый тайм разочаровал, а Уорд-Праус нас наказал великолепным ударом со штрафного. Во втором тайме «Челси» сыграл лучше и сделал достаточно, чтобы забить гол».

«Не использовали шансы, так что имеем печальный вечер. Гол заслужили, но пока что все складывается так, как складывается. Теперь будем готовиться к «Тоттенхэму», — сказал Поттер.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на 64-й минуте и не сумел обострить игру.

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Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 6
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Kain_X_Rain
Ти на приколі дядьку,може вже час на виход,я розумію що не Поттер купляв гравців і йому наразі складно,та гравці яких йому дали теж не бревна
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+2
Mike000000
Наверное от увольнее его бережёт его неустойка
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+1
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bzzzzzz
До сих пор не пойму кто такой Поттер и за какие это заслуги он тренерует Челси.
Был вроде Почеттино свободен, чего его не пригласить. Или на крайняк Зидана можно было рассмотреть.
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0
K 12
Заслужили на нового тренера 
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0
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