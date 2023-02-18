Грэм ПОТТЕР: «Печальный вечер, Челси заслужил забить гол»

«Челси» в матче АПЛ проиграл аутсайдеру «Саутгемптону» со счетом 0:1. Синие во втором тайме имели достаточно моментов, но не забили, что разочаровывает тренера Грэма Поттера.

«В первом тайме сыграли хуже, чем должно были. Это разочаровывает, хотя этому есть причина, учитывая большие изменения в составе. Но первый тайм разочаровал, а Уорд-Праус нас наказал великолепным ударом со штрафного. Во втором тайме «Челси» сыграл лучше и сделал достаточно, чтобы забить гол».

«Не использовали шансы, так что имеем печальный вечер. Гол заслужили, но пока что все складывается так, как складывается. Теперь будем готовиться к «Тоттенхэму», — сказал Поттер.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на 64-й минуте и не сумел обострить игру.