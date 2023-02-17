Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Саутгемптон. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Челси
18.02.2023 17:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 февраля 2023, 22:12 |
247
0

Челси – Саутгемптон. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24 тура Английской Премьер-лиги

17 февраля 2023, 22:12 |
247
0
Челси – Саутгемптон. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
17 февраля в 22:04 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 18 февраля, состоится поединок 24 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Челси и Саутгемптон. Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стемфорд Бридж», начало – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Михаил Мудрик продолжает пробовать покорить АПЛ и стать своим в «Челси». Правда, выходы в основе, которые украинец регулярно получает, вовсе не впечатляют. Парадоксально, но лучшие минуты Мудрика в Челси – это дебютный выход на замену с «Ливерпулем». После этого в основе ему откровенно не идет игра. Очевидно, многое можно списать на процесс привыкания, но от игрока с 70-миллионным (100-миллионным?) ценником болельщики ждут результата или хотя бы шоу сейчас. Их ожидания пока не сбываются ни в АПЛ, ни в ЛЧ – Михаил не помог своей команде избежать поражения от «Боруссии» (0:1). Очередной шанс – против «Саутгемтона», а провал в этом матче, очевидно, пошатнет и позиции Мудрика в команде, и психологическую стабильность украинца.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Саутгемптон» в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дебюта в АПЛ пока не будет. Забарный все еще не готов играть
ГРИЛИШ: «Арсенал был лучше, но именно так набирают очки хорошие команды»
Тренер Челси о матче с аутсайдером АПЛ: «Играем дома, ожидаем взять 3 очка»
чемпионат Англии по футболу текстовая трансляция Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Саутгемптон Челси - Саутгемптон
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
Футбол | 17 февраля 2023, 20:09 27
Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией

Хавбек «Краковии» вернется в национальную команду

Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Футбол | 17 февраля 2023, 11:46 22
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе

Ранее экс-коуч сборной Украины говорил, что не готов думать о возвращении на скамейку

Журналист: Павелко отстранен от должности
Футбол | 17.02.2023, 14:15
Журналист: Павелко отстранен от должности
Журналист: Павелко отстранен от должности
Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 17.02.2023, 18:25
Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии
Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Футбол | 17.02.2023, 08:00
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
16.02.2023, 21:52
Футбол
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
16.02.2023, 22:43 3
Другие виды
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
15.02.2023, 23:31 21
Футбол
Джима попала в число участниц масс-старта ЧМ-2023
Джима попала в число участниц масс-старта ЧМ-2023
15.02.2023, 18:51 1
Биатлон
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
16.02.2023, 14:35 11
Биатлон
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
16.02.2023, 00:50 44
Футбол
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков
17.02.2023, 14:30 6
Футзал
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
Пять выводов после игры Шахтер – Ренн
17.02.2023, 12:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности