В субботу, 18 февраля, состоится поединок 24 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть Челси и Саутгемптон. Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Стемфорд Бридж», начало – в 17:00 по Киеву.

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Михаил Мудрик продолжает пробовать покорить АПЛ и стать своим в «Челси». Правда, выходы в основе, которые украинец регулярно получает, вовсе не впечатляют. Парадоксально, но лучшие минуты Мудрика в Челси – это дебютный выход на замену с «Ливерпулем». После этого в основе ему откровенно не идет игра. Очевидно, многое можно списать на процесс привыкания, но от игрока с 70-миллионным (100-миллионным?) ценником болельщики ждут результата или хотя бы шоу сейчас. Их ожидания пока не сбываются ни в АПЛ, ни в ЛЧ – Михаил не помог своей команде избежать поражения от «Боруссии» (0:1). Очередной шанс – против «Саутгемтона», а провал в этом матче, очевидно, пошатнет и позиции Мудрика в команде, и психологическую стабильность украинца.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Саутгемптон» в украинской версии сайта.