Спортдир Баварии назвал условия аренды Канселу
Выкуп защитника обойдется в 70 миллионов евро
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич назвал финансовые условия, на которых мюнхенских клуб взял в аренду у «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Аренда португальского защитника до конца сезона для чемпионов Германии бесплатная. Выкуп обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро, однако он не является обязательным.
28-летний Жоау Канселу уже успел провести два матча за «Баварию» (один – в Бундеслиге и один – в Кубке Германии) и отличиться в них одной голевой передачей.
FC Bayern have not paid any loan fee for João Cancelo. No money invested to sign him on loan in January, there’s just €70m buy option clause not mandatory for June. 🚨🔴🇵🇹 #Cancelo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023
“We signed Cancelo without any loan fee due to the network”, Salihamidzic tells @cfbayern. pic.twitter.com/y4UmF5UlaS
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