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  4. Спортдир Баварии назвал условия аренды Канселу
Германия
08 февраля 2023, 17:30 |
263
0

Спортдир Баварии назвал условия аренды Канселу

Выкуп защитника обойдется в 70 миллионов евро

08 февраля 2023, 17:30 |
263
0
Спортдир Баварии назвал условия аренды Канселу
ФК Бавария. Жоау Канселу

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич назвал финансовые условия, на которых мюнхенских клуб взял в аренду у «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Аренда португальского защитника до конца сезона для чемпионов Германии бесплатная. Выкуп обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро, однако он не является обязательным.

28-летний Жоау Канселу уже успел провести два матча за «Баварию» (один – в Бундеслиге и один – в Кубке Германии) и отличиться в них одной голевой передачей.

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Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу Хасан Салихамиджич
Источник Фабрицио Романо
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