Спортдир Баварии назвал условия аренды Канселу

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич назвал финансовые условия, на которых мюнхенских клуб взял в аренду у «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Аренда португальского защитника до конца сезона для чемпионов Германии бесплатная. Выкуп обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро, однако он не является обязательным.

28-летний Жоау Канселу уже успел провести два матча за «Баварию» (один – в Бундеслиге и один – в Кубке Германии) и отличиться в них одной голевой передачей.

