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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 00:03
1425
2

Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка

Речь идет о сумме в размере 3 млн евро плюс дополнительные бонусы

07 февраля 2023, 23:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 00:03
1425
2
Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка
ФК Ворскла Полтава. Дмитрий Ризнык

Известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщил детали трансфера голкипера Дмитрия Ризныка из «Ворсклы» в «Шахтер»:

«Донецкий «Шахтер» теперь готов подписать Дмитрия Ризника в качестве нового голкипера из «Ворсклы» Полтава на постоянной основе за 3 миллиона евро плюс бонусы. Дело сделано».

По словам Фабрицио Романо, «Шахтер» также интересуется новым центральным защитником – игроком сборной Чили».

В текущем сезоне Дмитрий провел в составе полтавчан 17 матчей во всех турнирах.

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трансферы Шахтер Донецк Ворскла Полтава Дмитрий Ризнык трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Alex Tymchenko
Не дорого, если хоть немного себя там проявит, то цена в разы вырастет
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andre_lui
А що Трубін? Пятов також з Ворскли прийшов. І Різник не йде гріти лавку
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