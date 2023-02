Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка

Известный журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщил детали трансфера голкипера Дмитрия Ризныка из «Ворсклы» в «Шахтер»:

«Донецкий «Шахтер» теперь готов подписать Дмитрия Ризника в качестве нового голкипера из «Ворсклы» Полтава на постоянной основе за 3 миллиона евро плюс бонусы. Дело сделано».

По словам Фабрицио Романо, «Шахтер» также интересуется новым центральным защитником – игроком сборной Чили».

В текущем сезоне Дмитрий провел в составе полтавчан 17 матчей во всех турнирах.

Shakthar Donetsk are now set to sign Dmytro Riznyk as new goalkeeper from Vorskla Portava on permanent deal for €3m plus add-ons. Done deal. 🇺🇦🤝🏻 #transfers



Shakhtar are also interested in a new centre back — part of Chile national team. pic.twitter.com/etDkPdRx7F