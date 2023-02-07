Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
Журналист анонсировал трансфер Ризныка в донецкий клуб
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в ближайшее время подпишет 24-летнего украинского голкипера Дмитрия Ризныка из полтавской «Ворсклы».
Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, Ризнык уже прошел медосмотор:
«Трансфер Дмитрия Ризныка в «Шахтер» практически решен. Голкипер уже прошел медосмотр в донецком клубе. Если не случится никакого форс-мажора, о переходе объявят сегодня-завтра».
Ризнык является воспитанником «Ворсклы». В структуре клуба он находится с 2011 года, а в 2016 начал играть за основную команду. В текущем сезоне Дмитрий провел в составе полтавчан 17 матчей во всех турнирах и пропустил 24 мяча.
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