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  4. Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 19:41 | Обновлено 07 февраля 2023, 20:33
2627
6

Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы

Журналист анонсировал трансфер Ризныка в донецкий клуб

07 февраля 2023, 19:41 | Обновлено 07 февраля 2023, 20:33
2627
6
Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
Instagram. Дмитрий Ризнык

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в ближайшее время подпишет 24-летнего украинского голкипера Дмитрия Ризныка из полтавской «Ворсклы».

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, Ризнык уже прошел медосмотор:

«Трансфер Дмитрия Ризныка в «Шахтер» практически решен. Голкипер уже прошел медосмотр в донецком клубе. Если не случится никакого форс-мажора, о переходе объявят сегодня-завтра».

Ризнык является воспитанником «Ворсклы». В структуре клуба он находится с 2011 года, а в 2016 начал играть за основную команду. В текущем сезоне Дмитрий провел в составе полтавчан 17 матчей во всех турнирах и пропустил 24 мяча.

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Дмитрий Ризнык трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Ворскла Полтава Михаил Спиваковский ТаТоТаке медосмотр
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Gargantua
да, это серьезное усиление
лучший голкипер сейчас в Украине
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+4
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avk2307
Насправді напевно кращий на цей час голкіпер в Україні.
Трубін контракт не подовжив от і подумали про заміну.
Цікаво тільки будуть їх через гру випускати, чи хтось на банку сяде.Тоді зі збірної вилетить. Та й у Ворсклі зараз не дуже напевно з фінансами
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0
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Xyoкин Гусман Лоэра
Лучшие всегда выбирают лучших.Фаны суркисов ,вам тоже купят пару фишек в казино в Монако ,не расстраивайтесь 
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-3
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