7 февраля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионат мира, в котором играют «Фламенго» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

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Стартовый свисток для матча в Танжере (Марокко) прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд