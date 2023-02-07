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Клубный чемпионат мира
Фламенго
45+ 1 : 2
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
07 февраля 2023, 21:00 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:09
893
0

Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 21:00 полуфинал клубного чемпионата мира

07 февраля 2023, 21:00 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:09
893
0
Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Фламенго

7 февраля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионат мира, в котором играют «Фламенго» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток для матча в Танжере (Марокко) прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
45’
Жерсон (Фламенго) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Педро (Фламенго).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
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Источник Sport.ua
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