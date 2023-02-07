Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 21:00 полуфинал клубного чемпионата мира
7 февраля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионат мира, в котором играют «Фламенго» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
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Стартовый свисток для матча в Танжере (Марокко) прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.
Стартовые составы команд
The Starting XI 📝 pic.twitter.com/cNlWM5lft9— Flamengo (@Flamengo_en) February 7, 2023
📋 Our 22 men for the #ClubWC semifinal against Brazil’s “Flamengo” ✅ #AlHilal 💙#AlHilal_Flamengo 🌍 pic.twitter.com/qL1pEkAlap— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 7, 2023
События матча
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