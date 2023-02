7 февраля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионат мира, в котором играют «Фламенго» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Стартовый свисток для матча в Танжере (Марокко) прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Фламенго – Аль-Хиляль. Полуфинал ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд

📋 Our 22 men for the #ClubWC semifinal against Brazil’s “Flamengo” ✅ #AlHilal 💙#AlHilal_Flamengo 🌍 pic.twitter.com/qL1pEkAlap