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  4. Фламенго – Аль-Хиляль – 2:3. Сенсация в полуфинале ЧМ. Видео голов и обзор
Клубный чемпионат мира
08 февраля 2023, 02:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:52
232
0

Фламенго – Аль-Хиляль – 2:3. Сенсация в полуфинале ЧМ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинльного матча клубного чемпионата мира

08 февраля 2023, 02:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:52
232
0
Фламенго – Аль-Хиляль – 2:3. Сенсация в полуфинале ЧМ. Видео голов и обзор
ФК Аль-Хиляль

Большая сенсация произошла в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который продолжается в Марокко. Бразильский «Фламенго» проиграл клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 2:3.

У саудовского клуба два гола с пенальти и ассист записал на свой счет герой матча Салем Аль-Давсари, еще один гол забил Лусиано Вьетто. А у бразильцев дублем отметился Педро Абреу. В конце первого тайма Жерсон получил красную карточку за два горчичника, и «Фламенго» второй тайм играл в меньшинстве.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала, 7 февраля, Танжер (Марокко)

Фламенго (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:3

Голы: Педро, 20, 90+1 – Аль-Давсари, 4 (пен), 45+9 (пен), Вьетто, 70

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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