Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще

Большая сенсация произошла в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который продолжается в Марокко.

Бразильский «Фламенго» проиграл клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 2:3.

У саудовского клуба два гола с пенальти и ассист записал на свой счет герой матча Салем Аль-Давсари, еще один гол забил Лусиано Вьетто. А у бразильцев дублем отметился Педро Абреу.

В конце первого тайма Жерсон получил красную карточку за два горчичника, и «Фламенго» второй тайм играл в меньшинстве.

В другом полуфинале клубного чемпионата мира 8 февраля мадридский «Реал» сыграет с египетским «Аль-Ахли» Каир. Ожидается, что в стартовом составе галактикос сыграет украинский голкипер Андрей Лунин, поскольку бельгиец Тибо Куртуа получил травму.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала, 7 февраля, Танжер (Марокко)

Фламенго (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:3

Голы: Педро, 20, 90+1 – Аль-Давсари, 4 (пен), 45+9 (пен), Вьетто, 70

Сетка турнира

We Are the WINNERS 👏🏻#AlHilal beat Flamengo in the #ClubWC Semifinal🔝⚽️#AlHilal_inWorldCup 💙🌍 pic.twitter.com/5TTVg3Bo1W