ОФИЦИАЛЬНО. Торино продал свою звезду в клуб АПЛ за 10 млн евро

Сербский полузащитник Саша Лукич перешел из «Торино» в английский «Фулхэм».

«Дачники» заплатили за лидера туринского клуба, хавбека сборной Сербии сумму в размере 10 млн евро.

Лукич подписал контракт на 4,5 года с опцией продления еще на 1 год. Его зарплата составит 2 млн евро в год плюс бонусы.

В текущем сезоне хавбек провел 16 поединков и забил 2 гола в Серии A за «Торино».

