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ITF
31 января 2023, 15:02 | Обновлено 31 января 2023, 15:26
172
0

Солидная финансовая помощь. Украинки Снигур и Котляр получат бонус от ITF

Международной федерации тенниса проявила заботу о талантах

31 января 2023, 15:02 | Обновлено 31 января 2023, 15:26
172
0
Солидная финансовая помощь. Украинки Снигур и Котляр получат бонус от ITF
ФТУ. Елизавета Котляр

Международная федерация тенниса презентовала список молодых игроков, которые стали участниками программы Grand Slam Player Development. Среди избранных значатся 20-летняя Дарья Снигур и 15-летняя Елизавета Котляр.

Теннисистки из Киева и Днепра в компании с 49-ю другими теннисистами получат денежные гранты на сумму в 25 тыс долларов от ежегодной программы развития игроков турниров Grand Slam.

Данные деньги теннисистки смогут использовать исключительно на вещи, связанные с участием в будущих турнирах.

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Дарья Снигур Елизавета Котляр ITF
Источник ITF
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