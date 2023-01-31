Солидная финансовая помощь. Украинки Снигур и Котляр получат бонус от ITF
Международной федерации тенниса проявила заботу о талантах
Международная федерация тенниса презентовала список молодых игроков, которые стали участниками программы Grand Slam Player Development. Среди избранных значатся 20-летняя Дарья Снигур и 15-летняя Елизавета Котляр.
Теннисистки из Киева и Днепра в компании с 49-ю другими теннисистами получат денежные гранты на сумму в 25 тыс долларов от ежегодной программы развития игроков турниров Grand Slam.
Данные деньги теннисистки смогут использовать исключительно на вещи, связанные с участием в будущих турнирах.
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