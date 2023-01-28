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  4. Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
ITF
28 января 2023, 17:59 | Обновлено 28 января 2023, 18:30
389
1

Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника

Украинка проиграла Осеан Доден в двух сетах на турнире во Франции

28 января 2023, 17:59 | Обновлено 28 января 2023, 18:30
389
1
Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в завершила выступления на 60-тысячнике в Андрезье-Бутеон (Франция).

В полуфинале турнира Дарья разгромно проиграла Осеан Доден (Франция, WTA 121) в двух сетах за 57 минут.

ITF W60 Андрез-Бутеон. Хард в помещении. 1/2 финала

Осена Доден (Франция) [1] – Дарья Снигур (Украина) [6] – 6:3, 6:2

Доден является первой сеяной турнира. За матч Снигур ни разу не смогла сделать брейк.

В четвертьфинале турнира украинка уверенно обыграла представительницу Турции.

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Выиграла сет со счета 0:4. Снигур стартовала на 60-тысячнике во Франции
Осеан Доден ITF Андрезье-Бутеон Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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Олександр Радченко
Снигур выглядит как юниорка .У Снигур есть тренер по физподготовке?
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