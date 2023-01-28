Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
Украинка проиграла Осеан Доден в двух сетах на турнире во Франции
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в завершила выступления на 60-тысячнике в Андрезье-Бутеон (Франция).
В полуфинале турнира Дарья разгромно проиграла Осеан Доден (Франция, WTA 121) в двух сетах за 57 минут.
ITF W60 Андрез-Бутеон. Хард в помещении. 1/2 финала
Осена Доден (Франция) [1] – Дарья Снигур (Украина) [6] – 6:3, 6:2
Доден является первой сеяной турнира. За матч Снигур ни разу не смогла сделать брейк.
В четвертьфинале турнира украинка уверенно обыграла представительницу Турции.
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