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ITF
27 января 2023, 17:19 | Обновлено 27 января 2023, 17:37
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0

Снигур вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинка одержала победу над Зейнеп Сонмез из Турции

27 января 2023, 17:19 | Обновлено 27 января 2023, 17:37
215
0
Снигур вышла в полуфинал турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в 1/4 финала 60-тысячника в Андрезье-Бутеон (Франция) в двух сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.

ITF W60 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:3, 7:5

В полуфинале турнира Дарья встретится с одной из француженок – Джессикой Понше или Осеан Додан.

В предыдущем раунде Снигур в двух сетах обыграла швейцарку Сюзан Бандеччи.

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Дарья Снигур ITF Андрезье-Бутеон Зейнеп Сонмез
Источник Sport.ua
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