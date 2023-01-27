ITF27 января 2023, 17:19 | Обновлено 27 января 2023, 17:37
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Снигур вышла в полуфинал турнира во Франции
Украинка одержала победу над Зейнеп Сонмез из Турции
27 января 2023, 17:19 | Обновлено 27 января 2023, 17:37
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в 1/4 финала 60-тысячника в Андрезье-Бутеон (Франция) в двух сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.
ITF W60 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:3, 7:5
В полуфинале турнира Дарья встретится с одной из француженок – Джессикой Понше или Осеан Додан.
В предыдущем раунде Снигур в двух сетах обыграла швейцарку Сюзан Бандеччи.
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