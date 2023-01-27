Снигур вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в 1/4 финала 60-тысячника в Андрезье-Бутеон (Франция) в двух сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции.

ITF W60 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:3, 7:5

В полуфинале турнира Дарья встретится с одной из француженок – Джессикой Понше или Осеан Додан.

В предыдущем раунде Снигур в двух сетах обыграла швейцарку Сюзан Бандеччи.