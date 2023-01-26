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  4. Уже четвертьфинал. Снигур уверенно обыграла швейцарку на турнире во Франции
ITF
26 января 2023, 17:29 |
113
0

Уже четвертьфинал. Снигур уверенно обыграла швейцарку на турнире во Франции

Украинка выиграла у Сюзан Бандеччи

26 января 2023, 17:29 |
113
0
Уже четвертьфинал. Снигур уверенно обыграла швейцарку на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в 1/8 финала 60-тысячника в Андрезье-Бутеон (Франция) в двух сетах обыграла Сюзан Бандеччи (Швейцария, WTA 341) за 1 час и 35 минут.

ITF W60 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. 1/8 финала

Сюзан Бандеччи (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [6] – 3:6, 3:6

В четвертьфинале турнира Дарья встретится с Зейнеп Сонмез из Турции.

В предыдущем раунде Снигур в трех сетах обыграла представительницу Румынии.

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Источник Sport.ua
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