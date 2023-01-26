ITF26 января 2023, 17:29 |
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Уже четвертьфинал. Снигур уверенно обыграла швейцарку на турнире во Франции
Украинка выиграла у Сюзан Бандеччи
26 января 2023, 17:29 |
113
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) в 1/8 финала 60-тысячника в Андрезье-Бутеон (Франция) в двух сетах обыграла Сюзан Бандеччи (Швейцария, WTA 341) за 1 час и 35 минут.
ITF W60 Андрезье-Бутеон. Хард в помещении. 1/8 финала
Сюзан Бандеччи (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) [6] – 3:6, 3:6
В четвертьфинале турнира Дарья встретится с Зейнеп Сонмез из Турции.
В предыдущем раунде Снигур в трех сетах обыграла представительницу Румынии.
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